Главная Мобилизация Военные билеты будут только у "Резерв+" — есть важные нюансы

Военные билеты будут только у "Резерв+" — есть важные нюансы

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 01:30
Эпоха бумажек закончилась — военные билеты переходят в онлайн, а "Резерв+" становится главным документом
Проверка документов у военнообязанного. Иллюстративное фото: Львовский ТЦК

Бумажные военные билеты уходят в прошлое. Кабинет Министров кардинально изменил правила учета. Отныне военно-учетные документы формируются исключительно в электронном виде.

О нюансах проверки документов у военнообязанных журналистов ТСН проинформировал юрист Роман Ухов.

Читайте также:

Книжечки больше не будут выдавать

Для введения изменений правительство обновило два постановления (№1487 и №559). Теперь основным документом для призывника, резервиста или военнообязанного становится "Резерв ID".

Заместитель министра обороны Оксана Ферчук объяснила логику решения. Электронный формат убивает коррупцию. Такой документ невозможно подделать. Его труднее потерять.

Как это работает

Все завязано на приложении "Резерв+". Процедура проста: вы загружаете приложение, авторизуетесь через Bank ID, обновляете данные. Система сама подтягивает ваше фото с биометрического паспорта.

В Минобороны предупреждают: из-за нагрузки фотография может появиться не сразу. Это нормально. Документ без фото имеет такую же юридическую силу, как и с ним. Если изображения нет несколько дней - воспользуйтесь функцией "Исправить данные онлайн".

Телефон сел: что делать?

Отсутствие смартфона или разряженная батарея - не приговор. Электронный документ имеет физическое воплощение. Вы можете самостоятельно сформировать PDF-файл в "Резерв+" или на портале "Дія" и распечатать его.

Эта бумажка с QR-кодом вполне легитимна. Также такую распечатку обязаны выдать в ТЦК, если вы обратитесь туда лично.

Ситуацию прокомментировал адвокат Роман Ухов. Он обратил внимание на нюанс: официальный текст изменений на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Однако юрист отмечает: вектор понятен. Государство движется к полной автоматизации. Постановка на учет будет происходить через взаимодействие реестров, без лишних очередей и бумаг. Новые правила фактически закрепляют приоритет цифрового документа над устаревшим бумажным.

Напомним, мы ранее писали о том, что означает статус "Солдат резерва" в "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, могут ли аннулировать бронирование за несовпадение данных в "Резерв+".

военный учет мобилизация военный билет ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
