Военно-учетные документы в Украине — появятся ли в "Дії"

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 01:30
обновлено: 02:23
Добавят ли в "Дію" военно-белковые документы - в Минцифры дали ответ
Приложение "Дія" в телефоне. Фото иллюстративное: thedigital.gov.ua

На сайті "Дія" наразі можна оформити відстрочки у ЦНАПах і забронювати працівників підприємств. А от військово-облікові документи додавати "Дії" не планують. 

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Читайте также:

Військово-обілікові документи в "Дії"

За словами представниці Мінцифри, наразі користувачі можуть оформити через портал "Дія" електронний військовий документ — відповідна послуга вже доступна. Нещодавно запустили функцію оформлення відстрочок у ЦНАПах. До того ж уже понад рік на сайті "Дія" діє бронювання працівників — представники бізнесу цією функцією активно користуються.

Усі інші необхідні послуги для військовозобов'язаних є в застосунку "Резерв+". Зокрема, там можна дізнатися про статус військовозобов'язаного.

Нагадаємо, ТЦК повідомляє порушників про накладення штрафів. Щоправда, на портал "Дія" повідомлення про адміністративне покарання не надходить.

Також ми повідомляли, як оформити бронювання через портал "Дія". Є певний алгоритм.

Дия мобилизация документы военнообязанные военно-учетный документ
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
