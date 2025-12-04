Видео
Главная Мобилизация Как учителям подать на отсрочку в декабре — условия и документы

Как учителям подать на отсрочку в декабре — условия и документы

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 12:20
Отсрочка для педагога с 1 декабря — как правильно оформить
Мужчины пишут заявления в ЦПАУ. Фото: Новини.LIVE

В Украине изменились правила подачи документов на оформление отсрочки от мобилизации. В частности, отныне для этого идти в ТЦК на нужно — все делается через Центры предоставления административных услуг. Однако, как действовать педагогам и изменились ли требования к ним?

Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Как педагогу получить отсрочку с 1 декабря в "Резерв+"

Для того, чтобы педагог был включен в резерв и получил отсрочку через "Резерв+", в Единой государственной электронной базе по вопросам образования должны содержаться несколько обязательных сведений.

В частности, должно быть указано, что педагог работает по основному месту работы, его ставка составляет не менее 0,75, а также подтверждена его принадлежность к кадровой группе образовательного процесса в сфере общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования или на административной должности, относящейся к преподавательским.

Оформление отсрочки педагогам через ЦПАУ

Если же учитель оформляет отсрочку через ЦНАП, порядок подачи документов регулируется постановлением Кабинета Министров №560 от 16 мая 2024 года.

Для педагогических работников учреждений профессионального предвысшего, профессионального или общего среднего образования обязательным документом является справка учебного заведения с подтверждением должности, основного места работы и доли ставки. Научно-педагогические и научные работники должны добавить также диплом о научной степени.

Адвокат обратил внимание, что подача заявления через ЦНАП осуществляется исключительно лично во время электронной идентификации на портале "Дія". Гражданин подает заявление на имя председателя ТЦК и добавляет сканированные копии документов, подтверждающих право на отсрочку. После проверки данных администратор формирует электронное заявление, накладывает электронную подпись, а система автоматически передает документы через "Трембиту" в электронный документооборот Минобороны.

Напомним, недавно в "Резерв+" добавили еще одну отсрочку, которую можно оформить без посещения ТЦК и СП.

Ранее юристы объяснили, может ли многодетный отец оформить отсрочку, если некоторые из несовершеннолетних не являются биологически родными детьми.

учителя ЦПАУ мобилизация документы отсрочка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
