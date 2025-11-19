Видео
Україна
Видео

Отсрочка для родителей — что делать, если некоторые дети неродные

Дата публикации 19 ноября 2025 12:20
обновлено: 10:56
Как оформить отсрочку многодетному отцу если дети неродные
Мужчина воспитывает ребенка. Фото: Pexels

В ситуациях, когда военнообязанные мужчины содержат нескольких детей, вопрос права на отсрочку от мобилизации остается одним из самых распространенных. Получить освобождение от призыва реально, однако не во всех случаях, и для этого нужны четкие юридические основания и пакет документов, определенный законодательством. Особенно, если некоторые из детей не являются родными биологически.

Юристы объяснили, реально ли оформить отсрочку многодетным родителям с неродными детьми.

Как оформить отсрочку многодетному отцу неродных детей

К юристу обратился мужчина, который воспитывает четверых детей: двое являются его биологическими, рожденные в браке, а еще двое - дети жены, проживающие с семьей, но не являющиеся его родными.

При этом отец этих детей не отказался от родительских прав и не лишен их, хотя и не участвует в содержании и не платит алименты. Мужчина спросил, может ли он рассчитывать на отсрочку как лицо, на содержании которого находятся трое или более детей до 18 лет.

Юрист отмечает, что закон прямо гарантирует отсрочку тем, кто воспитывает трех и более детей, но ключевым фактором является юридическое подтверждение факта содержания.

Для родных детей достаточно свидетельств о рождении, однако в отношении детей, которые не являются биологическими, требования значительно сложнее. Нужно или решение суда о том, что дети находятся на содержании военнообязанного, или другие документы, которые устанавливают соответствующую обязанность, например, решение органов опеки, судебные решения об определении места жительства детей, письменные договоренности между родителями или подтверждение, что родной отец не может их обеспечивать.

Юрист также подчеркивает, что в случае, когда биологический отец законно остается отцом, формально не отказался от своих прав и имеет возможность содержать детей, но не делает этого, оформить отсрочку только на основании фактического совместного проживания будет непросто. Самый эффективный путь — это через суд добиться установления факта содержания или инициировать лишение биологического отца родительских прав и дальнейшее усыновление детей мужчиной, который о них заботится.

Эти процедуры требуют времени, но именно они создают полноценное юридическое основание для отсрочки, определенное постановлением Кабмина №560. Без таких документов ТЦК отказывает в предоставлении отсрочки, ведь закон требует официального подтверждения, что именно военнообязанный несет обязанность содержать падчериц или пасынков.

дети мобилизация отсрочка ТЦК и СП родители
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
