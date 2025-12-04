Відстрочка для педагога з 1 грудня — як правильно оформити

Чоловіки пишуть заяви у ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

В Україні змінилися правила подання документів на оформлення відстрочки від мобілізації. Зокрема, відтепер для цього йти в ТЦК на потрібно — усе робиться через Центри надання адміністративних послуг. Проте, як діяти педагогам та чи змінилися вимоги стосовно них?

Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян.

Як педагогу отримати відстрочку з 1 грудня у "Резерв+"

Для того, щоб педагог був включений до резерву та отримав відстрочку через "Резерв+", у Єдиній державній електронній базі з питань освіти мають міститися кілька обов’язкових відомостей.

Зокрема, має бути вказано, що освітянин працює за основним місцем роботи, його ставка становить не менше ніж 0,75, а також підтверджено його належність до кадрової групи освітнього процесу у сфері загальної середньої, професійної, фахової передвищої чи вищої освіти або на адміністративній посаді, що відноситься до викладацьких.

Оформлення відстрочки педагогам через ЦНАП

Якщо ж учитель оформлює відстрочку через ЦНАП, порядок подачі документів регулюється постановою Кабінету Міністрів №560 від 16 травня 2024 року.

Для педагогічних працівників закладів фахової передвищої, професійної чи загальної середньої освіти обов’язковим документом є довідка закладу освіти з підтвердженням посади, основного місця роботи та частки ставки. Науково-педагогічні та наукові працівники повинні додати також диплом про науковий ступінь.

Адвокат звернув увагу, що подання заяви через ЦНАП здійснюється виключно особисто під час електронної ідентифікації на порталі "Дія". Громадянин подає заяву на ім’я голови ТЦК і додає скановані копії документів, які підтверджують право на відстрочку. Після перевірки даних адміністратор формує електронну заяву, накладає електронний підпис, а система автоматично передає документи через "Трембіту" до електронного документообігу Міноборони.

