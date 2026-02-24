Статус после срочной службы, призывник или военнообязанный

Военнослужащие срочной службы в ВСУ. Фото: "Мілітарний", "АрміяInform". Коллаж: Новини.LIVE

До достижения 25-летнего возраста граждане на воинском учете получают статус "призывник". Но если такой гражданин отслужил в ВСУ срочную службу, он получает уже совсем другой статус.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале адвокатского объединения АКТУМ написала адвокат Полина Дудчак.

Воинский учет и статусы граждан

Военный учет в Украине начинается в год достижения гражданином мужского пола 17-летнего возраста.

Когда таких граждан берут на воинский учет в территориальном центре комплектования, они получают свой первый статус — "призывник".

Призывники, то есть граждане с 17 до 25 лет, не подпадают под мобилизацию.

Нижняя граница мобилизационного возраста в Украине после изменений в законодательство установлена на отметке 25 лет.

Но, подчеркнула юрист Полина Дудчак, комментируя ситуацию с военным учетом для молодых людей, есть исключения, когда могут мобилизовать лицо, младше 25 лет.

Статус после срочной службы — что меняется

Причина здесь, отметила адвокат, в том, что некоторые граждане получают другой статус еще до достижения мобилизационного возраста.

Это касается прежде всего граждан, прошедших срочную службу в Вооруженных силах Украины.

"В таком случае после увольнения со службы его статус автоматически меняется с призывника на военнообязанного", — отметила Дудчак.

А со статусом "военнообязанный", в отличие от "призывника", гражданина могут мобилизовать и до достижения 25-летнего возраста.

