Чем отличается базовая военная служба от срочной — главные аспекты

Новобранцы-десантники на учениях. Фото иллюстративное: УНИАН

Согласно новому законопроекту №10449 о мобилизации мужчины от 18 до 25 лет должны пройти базовую военную службу. Она представляет собой обязательную подготовку для лиц, не проходивших военную службу.

О том, чем она отличается от срочной, и какие у нее главные аспекты — читайте в материале Новини.LIVE.

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Что представляют собой срочная и базовая военные службы

Срочная военная служба — вид военной службы, которую проходят для получения военно-учетной специальности. Срочники проходят такую службу в воинских частях, а цель такой службы состоит в приобретении практических навыков и умений для вооруженной защиты Украины.

Цель базовой военной службы — подготовка гражданина для выполнения задач как в мирное, так и в военное время в боевых условиях. После ее прохождения граждане получают навыки:

обращение с оружием и его применение;

действия на поле боя: передвижение и ориентировка на местности;

оказание первичной медицинской помощи;

предоставление первичной психологической помощи и самопомощи;

обращение с самодельными взрывными устройствами;

соблюдение норм международного гуманитарного права и правил ведения войны по международному законодательству.

Таким образом, базовая военная служба отличается от срочной тем, что гражданин Украины получает базовые военные навыки, но не сможет получить военную специальность.

Кому следует проходить базовую военную подготовку:

гражданам Украины призывного возраста;

военнообязанным;

резервистам;

другим категориям граждан, изъявившим желание приобщиться к участию в вооруженном противостоянии ВС РФ.

Как проходит базовая военная подготовка

Она предусматривает проведение учебных занятий по общевоенным дисциплинам, практика ведения стрельбы боевыми патронами на полигонах, стрельбищах или в тирах. К тому же, практика занимает 70% учебного времени, а материально-технические затраты полностью обеспечивает Министерство обороны. Таким образом, украинцы во время прохождения базовой военной подготовки будут обеспечиваться:

личным инструктором-тренером как для групповых, так и для индивидуальных занятий;

личным табельным оружием;

патронами (боевыми и холостыми);

обучающей материально-технической базой.

Кроме того, на средства государства граждан будут перевозить как в учебные пункты, так и в обратном порядке.

Напомним, что ранее Кабмин внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.

Также стало известно, кто не будет подлежать военному призыву по этому закону, а также о категориях женщин, подлежащих призыву. Как отмечается, в список попали женщины с медицинской или фармацевтической специальностью. Кроме того, руководителей медучреждений планируют обязать сообщать военкоматам о пребывании на стационаре граждан в возрасте от 18 до 25 лет.