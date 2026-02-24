Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Який статус отримує громадянин після строкової служби

Який статус отримує громадянин після строкової служби

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 12:20
Статус громадян до 25 років - статус після строкової служби
Військовослужбовці строкової служби в ЗСУ. Фото: "Мілітарний", "АрміяInform". Колаж: Новини.LIVE

Строкову службу в Збройних силах України до змін у законодавстві проходили громадяни віком від 18 років, тобто у статусі "призовник". Але після закінчення служби, навіть до досягнення мобілізаційного віку, вони отримують новий статус.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі адвокатського об’єднання АКТУМ написала адвокат Поліна Дудчак.

Реклама
Читайте також:

Статуси на військовому обліку

Військовий облік в Україні починається у рік досягнення громадянином чоловічої статі 17-річного віку.

Коли таких громадян беруть на військовий облік у територіальному центрі комплектування, вони отримують свій перший статус — "призовник".

Призовники, тобто громадяни з 17 до 25 років, не підпадають під мобілізацію.

Нижня межа мобілізаційного віку в Україні після змін до законодавства встановлена на позначці 25 років.

Та, підкреслила юристка Поліна Дудчак, коментуючи ситуацію із військовим обліком для молодих людей, є винятки, коли можуть мобілізувати особу, молодшу 25 років.

Зміна статусу призовника після строкової служби

Причина тут, наголосила адвокатка, у тому, що деякі громадяни отримують інший статус ще до досягнення мобілізаційного віку.

Це стосується перш за все громадян, які пройшли строкову службу у Збройних силах України.

"У такому випадку після звільнення зі служби його статус автоматично змінюється з призовника на військовозобов’язаного", — зазначила Дудчак.

А зі статусом "військовозобов’язаний", на відміну від "призовника", громадянина можуть мобілізувати і до досягнення 25-річного віку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим відрізняється базова військова служба від строкової.

Мета базової військової служби, на відміну від служби строкової, це підготовка громадянина для виконання завдань як у мирний, так і у воєнний час в бойових умовах.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба проходити базову військову службу для тих, хто раніше відслужив строкову службу в ЗСУ.

За інформацією юристів, без етапу базової військової підготовки зможуть обійтись мобілізовані, які проходили строкову чи контрактну службу протягом останніх десяти років.

ЗСУ мобілізація військовозобов'язані строковики призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації