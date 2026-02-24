Статус громадян до 25 років - статус після строкової служби

Військовослужбовці строкової служби в ЗСУ. Фото: "Мілітарний", "АрміяInform". Колаж: Новини.LIVE

Строкову службу в Збройних силах України до змін у законодавстві проходили громадяни віком від 18 років, тобто у статусі "призовник". Але після закінчення служби, навіть до досягнення мобілізаційного віку, вони отримують новий статус.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі адвокатського об’єднання АКТУМ написала адвокат Поліна Дудчак.

Статуси на військовому обліку

Військовий облік в Україні починається у рік досягнення громадянином чоловічої статі 17-річного віку.

Коли таких громадян беруть на військовий облік у територіальному центрі комплектування, вони отримують свій перший статус — "призовник".

Призовники, тобто громадяни з 17 до 25 років, не підпадають під мобілізацію.

Нижня межа мобілізаційного віку в Україні після змін до законодавства встановлена на позначці 25 років.

Та, підкреслила юристка Поліна Дудчак, коментуючи ситуацію із військовим обліком для молодих людей, є винятки, коли можуть мобілізувати особу, молодшу 25 років.

Зміна статусу призовника після строкової служби

Причина тут, наголосила адвокатка, у тому, що деякі громадяни отримують інший статус ще до досягнення мобілізаційного віку.

Це стосується перш за все громадян, які пройшли строкову службу у Збройних силах України.

"У такому випадку після звільнення зі служби його статус автоматично змінюється з призовника на військовозобов’язаного", — зазначила Дудчак.

А зі статусом "військовозобов’язаний", на відміну від "призовника", громадянина можуть мобілізувати і до досягнення 25-річного віку.

