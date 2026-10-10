Мобилизация в Украине - где ТЦК запрещено вручать повестки

Группа оповещения проверяет документы военнообязанных. Фото иллюстративное: Суспільне Луцьк

В Украине продолжается мобилизация, а это значит, что военнообязанные граждане продолжают получать повестки. При этом бывают обстоятельства, при которых представители ТЦК не имеют полномочий для вручения повесток.

Об этом заявил полковник Запорожского ОТЦК Андрей Гуренко, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegraf.

Реклама

Где и при каких обстоятельствах ТЦК не могут впустить повестку

Гуренко рассказал, что представители ТЦК не уполномочены останавливать автомобили (личный транспорт) и общественный транспорт, в частности автобусы и маршрутки, для вручения повесток. Он объяснил, что такие действия могут осуществлять сотрудники Национальной полиции при наличии законных оснований для остановки транспортного средства.

"Остановить транспортные средства разрешено органам Нацполиции, если есть на это соответствующая причина. Военнослужащий не имеет права останавливать транспортное средство", — сказал он.

Также представитель ТЦК отметил, что законодательство не запрещает вручать повестки в общественных местах и вне помещений. То есть речь идет не об ограничении на выдачу повесток за пределами помещений ТЦК, а об отсутствии у военнослужащих полномочий останавливать транспортные средства с этой целью.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, ТЦК имеют право высылать повестки гражданам до тех пор, пока те не выполнят свои мобилизационные обязанности. В случае игнора за каждую повестку будет отдельный штраф, а неуплата грозит блокировкой банковских счетов.

Также мы писали, что на самом деле может означать повестка, если человека вызвали в ТЦК.