Выезд украинцев за границу с 1 декабря ― какие условия и кого точно выпустят

Украинский пограничник проверяет документы у граждан на пункте пропуска. Фото: ГПСУ

Срок действия военного положения и всеобщей мобилизации продлили в Украине до 14 февраля 2024 года. А значит, для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и дальше будет действовать запрет выезда за границу. Однако украинским законодательством предусмотрены исключения для некоторых категорий.

Более подробно о том, кто из украинских мужчин может пересекать границу во время войны на законных основаниях, рассказал юрист Артем Ковалев.

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Следует отметить, что перечень лиц, которые могут выехать за границу во время действия военного положения, определяет постановление № 57 Кабинета министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Так, ЗУ предусмотрено, что при наличии соответствующих документов выезжать из страны могут следующие категории мужчин:

до 18 лет и после 60 лет;

от 18 до 60, постоянно проживающих за границей и имеющих соответствующую отметку об этом в паспорте;

исключенные из военного учета по состоянию здоровья в возрасте от 18 до 60 лет;

от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;

от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу из-за профессии.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Основания для выезда за границу с 1 декабря — полный перечень

Выезжать за границу смогут граждане по следующим причинам:

состояние здоровья (для лечения);

для обучения (к примеру, если студент поступил в иностранный вуз до полномасштабного вторжения);

семейные обстоятельства;

профессия (к примеру, командировки);

помощь ВСУ.

По состоянию здоровья могут выехать:

лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;

лица из Сил обороны и Сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов (направление на лечение за границу и письмо от Минздрава, что заграничное учреждение здравоохранения принимает на лечение) и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд;

лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены из военного учета по решению ВВК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы от ТЦК.

По семейным обстоятельствам могут выехать мужчины призывного возраста, которые являются:

отцами-одиночками (воспитывают самостоятельно ребенка/детей в возрасте до 18 лет);

родителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, воспитывающими ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родителями, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

родственниками сопровождающими детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации;

лицами, имеющими жену (супруга) среди лиц с инвалидностью и сопровождающих для выезда за пределы Украины;

лицами, имеющими одного из родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;

лицами, осуществляющими постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины;

опекунами лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

По профессии военнообязанные мужчины могут пересечь границу в следующих случаях:

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал в командировку или на обучение;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

военные в отпуск — при наличии разрешения по воинской части;

военные, проходящие военную подготовку за границей;

работники дипломатической службы, которые направляются в служебную или долгосрочную командировку, и члены их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки;

работники учреждений по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания.

Для помощи ВСУ могут выехать:

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры (артисты, ведущие, шоумены) для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

Могут ли не выпустить за границу мужчин, имеющих основания для выезда

Юрист рассказал, что окончательное решение о выезде за границу принимают представители Госпогранслужбы в выбранном пункте пропуска.

Однако решение ГПСУ можно обжаловать. Для этого следует подготовить и подать жалобу в главный орган ГПСУ или подать иск через окружной админсуд. В иске следует обосновать информацию о признании противоправности действий представителей ГПСУ.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Какие правила выезда за границу действуют для женщин

Для женщин в Украине не существует никаких ограничений по пересечению государственной границы. Исключением могут быть женщины, занимающие определенные государственные должности или военнослужащие.

Перечень государственных должностей, ограничивающих выезд за границу:

депутаты ВРУ;

Члены Кабмина;

руководитель аппарата ВРУ;

руководитель Офиса президента;

глава СБУ;

председатель Счетной палаты;

глава Нацбанка Украины;

члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию и их заместители.

Уполномоченный по правам человека;

судьи всех уровней;

прокуроры;

руководители государственных и местных советов.

При этом такие женщины могут получить разрешение на выезд из Украины. Его, как правило, предоставляют в том случае, если лицо уезжает в служебную командировку. Также такое разрешение могут предоставить, если лицо едет на лечение за границу, по уходу за несовершеннолетними детьми или в случае смерти за границей одного из членов семьи первой или второй степени родства.

Также если женщина состоит на военном учете и в дальнейшем будет либо мобилизована, либо вступит по контракту на военную службу, то для пересечения границы она должна соблюдать условия выезда. Так, она может выехать за границу в связи со служебной командировкой, в отпуск или когда ее непосредственный руководитель определяет условия, при которых она должна находиться за пределами страны.

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