Виїзд студентів за кордон — кому можуть дозволити покинути Україну

Перевірка військовозобов'язаного чоловіка на кордоні. Фото: Укрінформ

Як відомо, наразі через воєнний стан та загальну мобілізацію виїзд з України заборонений для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Ця заборона стосується й українських студентів. Проте найближчим часом деяким категоріям чоловіків, які здобувають вищу освіту, можуть дозволити виїжджати за межі країни.

Про це розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький в ефірі телемарафону, розкривши головні деталі та умови.

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Так, за його словами, такий дозвіл можуть отримати чоловіки немобілізаційного віку, тобто ті, яким від 18 до 22 років. Проте головна умова — виїзд за кордон надаватиметься виключно для навчання.

Є вірогідність, що виїхати за кордон можна буде лише у рамках обміну студентами західних університетів з українськими. Наразі це питання ще обговорюється.

Крім цього, Винницький зауважив, що дозвіл матиме обмежений термін. Так, розглядається варіант односеместрової мобільності. Вона дасть можливість під час здобуття бакалаврату повчитися впродовж одного семестру в європейському університеті.

"Тим паче, що зараз маємо багато можливостей від університетів наших партнерів, які відчинили свої двері українським студентам і зацікавлені в тому, щоб наші студенти на один семестр поїхали й повчилися", — розповів чиновник.

Варто зауважити, що поки що йдеться лише про можливість і вона розглядається владою, зокрема Міністерством освіти. Остаточного рішення ще немає.

Втім, у тому, що воно буде ухвалено найближчим часом, сумніватися не варто. Адже питанням зацікавився Президент України Володимир Зеленський, і саме він дав відповідне доручення Міністерству освіти розробити певні механізми, які б дозволяли виїзд студентам немобілізаційного віку.

Президент вважає, що МОН необхідно створити справедливе рішення. Тож, очікуємо конкретних змін та рішень від української влади.

Раніше ми повідомляли, скільки військовозобов'язаних українців вступили до вишів, щоб уникнути мобілізації.

Нагадаємо, ми розповідали, як правильно діяти студенту, якщо йому вручили повістку.

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