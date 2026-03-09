Видео
Полиция имеет доступ к тем же базам, что и представители ТЦК

Полиция имеет доступ к тем же базам, что и представители ТЦК

Дата публикации 9 марта 2026 13:11
Полиция имеет доступ к базам ТЦК — Голомша объяснил проверки мужчин
Авто полиции. Фото: УНИАН

Бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша объяснил причины, по которым правоохранители могут останавливать мужчин. По его словам, полиция имеет доступ к тем же базам данных, что и территориальные центры комплектования.

Об этом Николай Голомша сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 9 марта.

"Сотрудники Нацполиции, когда останавливают человека, они имеют базу данных так же, как имеет и ТЦК. Эта база данных для взаимного пользования. И если гражданин не светится в "Резерве+", что он имеет или бронь, или он имеет соответствующие документы, которые дают ему основание быть не мобилизованным, тогда его задерживают, вручают повестку до выяснения всех обстоятельств ТЦК", — рассказал Голомша.

По его словам, мужчине могут сразу предоставить повестку на ВВК. Экс-заместитель генпрокурора говорит, что процедура прописана в соответствующих нормативно-правовых актах.

Голомша отметил, что незнание закона не воспринимается, поскольку это не освобождает от ответственности.

"Поэтому в данном случае, если гражданин даже не имеет соответствующей отметки о том, что снят розыск, то все равно у него засветится в "Резерв+", что он там не зарегистрирован", — добавил он.

Мобилизация в Украине

Юрист ОО "Общественная платформа" Сергей Кошель заявил, что розыск ТЦК имеет определенный срок действия, но не исчезает автоматически.

А народный депутат Оксана Савчук призвала правительство предоставить разъяснения относительно количества военнообязанных в Украине.

Ранее в Минобороны рассказали, как оформить отсрочку через приложение "Резерв+".

