Полиция имеет доступ к базам ТЦК — Голомша объяснил проверки мужчин

Полиция имеет доступ к тем же базам, что и представители ТЦК
Бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша объяснил причины, по которым правоохранители могут останавливать мужчин. По его словам, полиция имеет доступ к тем же базам данных, что и территориальные центры комплектования.
Об этом Николай Голомша сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 9 марта.
Мобилизация в Украине
"Сотрудники Нацполиции, когда останавливают человека, они имеют базу данных так же, как имеет и ТЦК. Эта база данных для взаимного пользования. И если гражданин не светится в "Резерве+", что он имеет или бронь, или он имеет соответствующие документы, которые дают ему основание быть не мобилизованным, тогда его задерживают, вручают повестку до выяснения всех обстоятельств ТЦК", — рассказал Голомша.
По его словам, мужчине могут сразу предоставить повестку на ВВК. Экс-заместитель генпрокурора говорит, что процедура прописана в соответствующих нормативно-правовых актах.
Голомша отметил, что незнание закона не воспринимается, поскольку это не освобождает от ответственности.
"Поэтому в данном случае, если гражданин даже не имеет соответствующей отметки о том, что снят розыск, то все равно у него засветится в "Резерв+", что он там не зарегистрирован", — добавил он.
Мобилизация в Украине
Юрист ОО "Общественная платформа" Сергей Кошель заявил, что розыск ТЦК имеет определенный срок действия, но не исчезает автоматически.
А народный депутат Оксана Савчук призвала правительство предоставить разъяснения относительно количества военнообязанных в Украине.
Ранее в Минобороны рассказали, как оформить отсрочку через приложение "Резерв+".
Читайте Новини.LIVE!