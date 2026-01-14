Видео
Україна
Когда на отсрочку для ухода не влияют другие родственники

Когда на отсрочку для ухода не влияют другие родственники

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 12:20
Отсрочка для ухода - играет ли роль наличие других родственников
Гражданин подает документы в ТЦК. Фото: Фото: Винницкий ТЦК

Отсрочка от мобилизации для ухода за близким родственником возможна даже в ситуации, когда лицо, нуждающееся в уходе, имеет и других членов семьи. Но в законодательстве существует норма, которая позволяет пренебречь этим фактором.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Отсрочка для ухода — наличие родственников неважно

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

Часть военнообязанных граждан имеет право на получение отсрочки — в частности, для осуществления ухода за близким родственником.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он получить отсрочку для ухода за отцом, который имеет пожизненную первую группу инвалидности — но при этом есть еще 59-летняя мать/жена и сестра/дочь, которая постоянно проживает за границей.

Адвокат Юрий Айвазян, отвечая на вопрос гражданина, отметил, что такая возможность существует, несмотря на наличие других родственников, и объяснил, по какому именно пункту соответствующего закона это можно сделать.

Какая норма в законодательстве позволяет оформить отсрочку

"Реально оформить отсрочку по пункту 9 части первой статьи 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", — прокомментировал ситуацию Айвазян.

Юрист добавил, что в такой ситуации наличие других родственников у отца военнообязанного гражданина не имеет значения.

"Главное - это потребность в постоянном уходе и акт установления факта осуществления постоянного ухода (Приложение 8 к Постановлению КМУ №560)", — заверил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, как и где оформить акт установления факта осуществления ухода за близким родственником.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли получить отсрочку от мобилизации, если причиной является уход за родной бабушкой.

