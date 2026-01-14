Відстрочка для догляду - чи відіграє роль наявність інших родичів

Громадянин подає документи в ТЦК. Фото: Фото: Вінницький ТЦК

Відстрочка від мобілізації для догляду за близьким родичем можлива навіть у ситуації, коли особа, яка потребує догляду, має й інших членів родини. Та у законодавстві існує норма, яка дозволяє знехтувати цим фактором.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Відстрочка для догляду — наявність родичів неважлива

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на отримання відстрочки — зокрема, для здійснення догляду за близьким родичем.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він отримати відстрочку для догляду за батьком, який має довічну першу групу інвалідності — але при цьому є ще 59-річна мати / дружина та сестра / донька, яка постійно проживає за кордоном.

Адвокат Юрій Айвазян, відповідаючи на питання громадянина, зазначив, що така можливість існує, незважаючи на наявність інших родичів, та пояснив, за яким саме пунктом відповідного закону це можна зробити.

Яка норма у законодавстві дозволяє оформити відстрочку

"Реально оформити відстрочку за пунктом 9 частини першої статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — прокоментував ситуацію Айвазян.

Юрист додав, що у такій ситуації наявність інших родичів у батька військовозобов’язаного громадянина не має значення.

"Головне — це потреба у постійному догляді та акт встановлення факту здійснення постійного догляду (Додаток 8 до Постанови КМУ №560)", — запевнив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як і де оформити акт встановлення факту здійснення догляду за близьким родичем.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна отримати відстрочку від мобілізації, якщо причиною є догляд за рідною бабусею.