Отсрочка от мобилизации - можно ли работать, если есть отсрочка для ухода

Если военнообязанный гражданин оформил отсрочку от мобилизации для ухода за родителями, он имеет право официально устроиться на работу. На отсрочку этот шаг не повлияет, но повлияет на социальную выплату.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Отсрочка и работа

Во время действия военного положения и процесса всеобщей мобилизации часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации.

Одним из вариантов является отсрочка для ухода за близкими родственниками, которые нуждаются в этом.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли он право, осуществляя уход за родителями, официально работать.

"Отсрочка по пункту 9 статьи 23 и трудоустройство — вещи отнюдь не связанные", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Что потеряет гражданин с отсрочкой после трудоустройства

Другой юрист, Владислав Дерий, пояснил, что трудоустроиться в такой ситуации реально, но есть один важный нюанс, о котором граждане должны знать.

"Да, можете, но если Вы получали компенсацию за уход, то ее аннулируют", — подчеркнул Дерий.

Он добавил, что в следующий раз, чтобы оформить отсрочку, нужно будет брать в соцзащите Акт установления факта осуществления ухода.

