Отсрочка для ухода — можно ли официально работать

Отсрочка для ухода — можно ли официально работать

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 20:00
Отсрочка от мобилизации - можно ли работать, если есть отсрочка для ухода
Военнообязанные граждане в ТЦК. Фото: korosten.today

Если военнообязанный гражданин оформил отсрочку от мобилизации для ухода за родителями, он имеет право официально устроиться на работу. На отсрочку этот шаг не повлияет, но повлияет на социальную выплату.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Читайте также:

Отсрочка и работа

Во время действия военного положения и процесса всеобщей мобилизации часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации.

Одним из вариантов является отсрочка для ухода за близкими родственниками, которые нуждаются в этом.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли он право, осуществляя уход за родителями, официально работать.

"Отсрочка по пункту 9 статьи 23 и трудоустройство — вещи отнюдь не связанные", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Что потеряет гражданин с отсрочкой после трудоустройства

Другой юрист, Владислав Дерий, пояснил, что трудоустроиться в такой ситуации реально, но есть один важный нюанс, о котором граждане должны знать.

"Да, можете, но если Вы получали компенсацию за уход, то ее аннулируют", — подчеркнул Дерий.

Он добавил, что в следующий раз, чтобы оформить отсрочку, нужно будет брать в соцзащите Акт установления факта осуществления ухода.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли сын получить отсрочку от мобилизации, если у матери третья группа инвалидности.

Добавим, мы сообщали о том, влияет ли на отсрочку для ухода пенсионный возраст родителей.

выплаты мобилизация отсрочка уход трудоустройство
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
