Мобилизация в Украине — кого будут призывать с 1 февраля только по собственному желанию

Военнообязанный в ТЦК и СП. Фото: МОТЦК и СП/Facebook

В феврале 2024 года в Украине продолжат действовать военное положение и всеобщая мобилизация. А значит, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут и дальше получать повестки и могут быть призваны на военную службу. Однако есть категории граждан, которые имеют право вступить в ряды ВСУ только по собственному желанию.

Это предусмотрено Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В данном документе указан перечень лиц, которые могут начать военную службу, добровольно подписав контракт с Вооруженными силами. Об этом дальше подробно.

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Законодательством предусмотрено 15 категорий граждан, которые имеют право на отсрочку от мобилизации и могут быть призваны в войска исключительно по собственному желанию.

Такие граждане предоставляют в ТЦК документы об отсрочке и при необходимости могут проходить ВВК. Однако они не могут быть принудительно мобилизованы.

К таким гражданам относятся:

1. Мужчины от 18 до 25 лет, имеющие статус призывников.

2. Лица с инвалидностью I, II и III группы, имеющие соответствующий официальный статус на территории Украины.

3. Женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

4. Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет.

5. Родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

6. Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, младше 18 лет.

7. Мужчины и женщины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы.

8. Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями и имеющие соответствующий документ, выданный врачебно-консультативной комиссией медучреждения.

9. Лица, временно освобожденные от мобилизации и воинских обязанностей согласно постановлениям Кабинета министров Украины:

на службе в государственных органах;

в других учреждениях;

в местных органах самоуправления;

на предприятиях, учреждениях и организациях.

10. Военнообязанные, имеющие жену (супругу) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных согласно закону их содержать.

11. Попечители лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным: лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

12. Занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.

13. Мужчины и женщины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, родители, баба, дед, полнокровный или полукровный брат или сестра) погибли или исчезли во время мер по национальной безопасности и обороне, а также во время действия военного состояния, включая сопротивление агрессии РФ на востоке Украины.

14. Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции среди:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения АТО и погибли или пропали без вести при обеспечении проведения АТО непосредственно в районах и в период ее проведения;

лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов;

лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи АТО во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранителями.

15. Женщины, пригодные для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту, соответствуют определенным критериям или имеют так называемую боевую специальность. Перечень специальностей и профессий, соответствующих военно-учетным специальностям, утвержденный Приказом Минобороны №313.

Раньше мы писали, кого из украинцев может мобилизовать на военную службу, но отправить на фронт не имеют права.

Напомним, мы информировали, как украинцам получить бронь от мобилизации в 2024 году.

Также мы сообщали, как украинцам получить отсрочку от мобилизации.