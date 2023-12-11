Кого з українців можуть мобілізувати, але на фронт не заберуть — повний список

Мобілізувати можуть, але на фронт не заберуть — кого з українців стосується
Майже два роки в Україні триває повномасштабна війна, через що українці вимушені жити в умовах воєнного стану та загальної мобілізації. У цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки й можуть бути призвані до лав ЗСУ. Проте є категорії громадян, яких навіть мобілізувавши не мають право відправити на фронт.
Так, відповідно до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", наразі в країні є 10 категорій військовозобов’язаних, які навіть під час воєнного стану можуть бути призвані лише за власним бажанням або мають право служити лише за місцем проживання.
Кого не мають право відправити на фронт
Можуть бути мобілізованими до лав ЗСУ за згодою та за місцем проживання такі 10 категорій громадян:
- Особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп, визначених в Україні.
- Особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.
- Особи, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.
- Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.
- Опікуни, усиновлювачі, названі батьки, батьки-вихователі, які виховують дітей з інвалідністю до 18 років.
- Особи, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби (у тому числі опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі).
- Особи, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи.
- Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду.
- Особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати.
- Опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.
Раніше ми писали, чи можуть відправити на фронт одразу з ТЦК.
Нагадаємо, ми розповідали, яку категорію громадян вже зараз можна відправляти на фронт.
Також ми повідомляли, як обмежено придатні чоловіки можуть опинитися серед штурмовиків.
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