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Мобілізувати можуть, але на фронт не заберуть — кого з українців стосується

11 грудня 2023 22:43
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Кого з українців можуть мобілізувати, але на фронт не заберуть — повний список
128 гірсько-штурмова бригада, 2021 рік. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Майже два роки в Україні триває повномасштабна війна, через що українці вимушені жити в умовах воєнного стану та загальної мобілізації. У цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки й можуть бути призвані до лав ЗСУ. Проте є категорії громадян, яких навіть мобілізувавши не мають право відправити на фронт. 

Так, відповідно до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", наразі в країні є 10 категорій військовозобов’язаних, які навіть під час воєнного стану можуть бути призвані лише за власним бажанням або мають право служити лише за місцем проживання.

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Кого не мають право відправити на фронт

Можуть бути мобілізованими до лав ЗСУ за згодою та за місцем проживання такі 10 категорій громадян:

  1. Особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп, визначених в Україні.
  2. Особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.
  3. Особи, які  самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.
  4. Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.
  5. Опікуни, усиновлювачі, названі батьки, батьки-вихователі, які виховують дітей з інвалідністю до 18 років.
  6. Особи, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби (у тому числі опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі).
  7. Особи, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи.
  8. Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду.
  9. Особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати.
  10. Опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Раніше ми писали, чи можуть відправити на фронт одразу з ТЦК. 

Нагадаємо, ми розповідали, яку категорію громадян вже зараз можна відправляти на фронт.

Також ми повідомляли, як обмежено придатні чоловіки можуть опинитися серед штурмовиків.

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