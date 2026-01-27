Видео
Главная Мобилизация Кого могут мобилизовать до достижения 18-летия

Кого могут мобилизовать до достижения 18-летия

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 20:00
Мобилизация до 18 лет - мобилизуют ли отчисленного из военного вуза
Курсанты военного учебного заведения в горах. Фото: Facebook "Військова академія м. Одеса"

Если курсант военного учебного заведения прекратил обучение в ВУЗе по собственному желанию, его должны мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины. Юристы объяснили, касается ли эта норма тех экскурсантов, которым на момент отчисления еще не исполнилось 18 лет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Отчисление и мобилизация

К юристам обратился гражданин, который учится в военном учебном заведении (академии).

Курсант заявил, что отчислился с обучения до достижения 18-летия.

Мужчина поинтересовался, должны ли были его мобилизовать, учитывая то, что он не достиг не то что 25-летнего возраста, а даже и совершеннолетия.

"После отчисления из академии Вас записали в категорию военнообязанных и должны были сразу направить в воинскую часть. Если этого не сделали, то Вам повезло", — подчеркнул в ответе бывшему курсанту юрист Владислав Дерий.

Могут ли мобилизовать несовершеннолетнего бывшего курсанта

Юрист, объясняя свою позицию, процитировал часть 11 статьи 25 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В ней говорится следующее: "Если контракт о прохождении военной службы (обучения) расторгается досрочно, то курсанты мужского пола, отчисленные из-за нежелания продолжать обучение (по собственному желанию), или из-за недисциплинированности, систематического невыполнения условий контракта военнослужащим, невыполнения образовательной программы — считаются проходящими военную службу по призыву, и направляются во время проведения мобилизации и действия военного положения в воинские части для дальнейшего прохождения военной службы по призыву по мобилизации, на особый период".

Таким образом, признал Дерий, даже если отчисленному из-за нежелания учиться курсанту и не исполнилось 18 лет — его все равно должны мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, кого могут мобилизовать в ряды ВСУ до достижения 25-летнего возраста.

Добавим, мы сообщали о том, куда может попасть курсант, которого отчислили из военного высшего учебного заведения.

вузы ВСУ учеба мобилизация курсанты
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
