Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Военные Вооруженных Сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В условиях военного положения мужчины в возрасте 18-60 лет являются военнообязанными и могут быть мобилизованы, однако не все. Законом предусмотрены случаи, когда некоторых граждан нельзя отправить на фронт.

Об этом говорится в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Читайте также:

Кого нельзя отправить на фронт

По закону есть ряд оснований, по которым некоторые украинцы имеют право на отсрочку, однако есть также и условия военной службы таких граждан. То есть отдельные мужчины могут быть мобилизованы по их согласию и по месту жительства. Таким образом, мобилизовать на передовую такого военнослужащего нельзя.

Так, право быть призванными на службу по согласию и по месту жительства имеют следующие 10 категорий граждан:

лица с инвалидностью I, II, III групп;

лица, содержащие трех или более детей до 18 лет;

лица, самостоятельно воспитывающие детей до 18 лет;

опекуны, усыновители, названные родители, родители-воспитатели, воспитывающие детей с инвалидностью до 18 лет;

лица, ухаживающие за больными детьми;

лица, на иждивении которых находятся совершеннолетние дети с инвалидностью I или II группы;

опекуны сирот или детей, лишенных родительской опеки;

лица, ухаживающие за больными родственниками на постоянной основе;

лица, имеющие жену или мужа с инвалидностью или одного из родителей с инвалидностью I или II группы при отсутствии других трудоспособных членов семьи;

опекуны недееспособных инвалидов и лица, которые ухаживают за инвалидами I и II группы.

Важно понимать, что обстоятельства для прохождения такой службы должны быть подтверждены документами.

Напомним, что некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации. Известно, кого это касается.