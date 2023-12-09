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Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

9 декабря 2023 01:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт
Военные Вооруженных Сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В условиях военного положения мужчины в возрасте 18-60 лет являются военнообязанными и могут быть мобилизованы, однако не все. Законом предусмотрены случаи, когда некоторых граждан нельзя отправить на фронт.

Об этом говорится в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Кого нельзя отправить на фронт

По закону есть ряд оснований, по которым некоторые украинцы имеют право на отсрочку, однако есть также и условия военной службы таких граждан. То есть отдельные мужчины могут быть мобилизованы по их согласию и по месту жительства. Таким образом, мобилизовать на передовую такого военнослужащего нельзя.

Так, право быть призванными на службу по согласию и по месту жительства имеют следующие 10 категорий граждан:

  • лица с инвалидностью I, II, III групп;
  • лица, содержащие трех или более детей до 18 лет;
  • лица, самостоятельно воспитывающие детей до 18 лет;
  • опекуны, усыновители, названные родители, родители-воспитатели, воспитывающие детей с инвалидностью до 18 лет;
  • лица, ухаживающие за больными детьми;
  • лица, на иждивении которых находятся совершеннолетние дети с инвалидностью I или II группы;
  • опекуны сирот или детей, лишенных родительской опеки;
  • лица, ухаживающие за больными родственниками на постоянной основе;
  • лица, имеющие жену или мужа с инвалидностью или одного из родителей с инвалидностью I или II группы при отсутствии других трудоспособных членов семьи;
  • опекуны недееспособных инвалидов и лица, которые ухаживают за инвалидами I и II группы.

Важно понимать, что обстоятельства для прохождения такой службы должны быть подтверждены документами.

Напомним, что некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации. Известно, кого это касается.

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