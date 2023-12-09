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Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

9 грудня 2023 01:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт
Військові Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В умовах воєнного стану чоловіки віком 18-60 років є військовозобов'язаними та можуть бути мобілізовані, однак не всі. Законом передбачені випадки, коли деяких громадян не можна відправити на фронт. 

Про це зазначено в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Кого не можна відправити на фронт

Згідно з законом, є низка підстав, за якими деякі українці мають право на відстрочку, однак є також й умови військової служби таких громадян. Тобто окремі чоловіки можуть бути мобілізовані з їхньої згоди та за місцем проживання. Таким чином мобілізувати на передову такого військовослужбовця не можна.

Так, право бути призваними на службу за згодою та за місцем проживання мають такі 10 категорій громадян:

  • особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп;
  • особи, які утримують трьох чи більше дітей до 18 років;
  • особи, які самостійно виховують дітей до 18 років;
  • опікуни, усиновлювачі, названі батьки, батьки-вихователі, які виховують дітей з інвалідністю до 18 років;
  • особи, які доглядають за хворими дітьми;
  • особи, на утриманні яких перебувають повнолітні діти з інвалідністю І чи ІІ групи;
  • опікуни сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • особи, які доглядають за хворими родичами на постійній основі;
  • особи, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю чи одного з батьків з інвалідністю І або ІІ групи за відсутності інших працездатних членів сім'ї;
  • опікуни недієздатних інвалідів та особи, які доглядають інвалідів І та ІІ групи.

Важливо розуміти, що обставини для проходження такої служби мають підтверджуватися документами.

Нагадаємо, що деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації. Відомо, кого це стосується.

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