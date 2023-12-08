Мобілізація в Україні — кому та за яких умов можуть анулювати бронювання

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Понад 20 місяців в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. Військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років призивають до лав ЗСУ для захисту Батьківщини від загарбника. Водночас є категорії чоловіків, які можуть отримати відстрочку або бути заброньованими підприємством, установою або організацією. Однак, за певних обставин таку бронь можуть анулювати.

Це передбачено постановою Кабінету міністрів № 76 від 27 січня 2023 року "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час. Посилаючись на документ, розповідаємо, у яких випадках бронь може бути анульована.

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Рішення про анулювання бронювання від мобілізації приймається Міністерством економіки України у наступних випадках:

закінчення строку дії бронювання (строк зазначається в рішенні про бронювання);

завершення підприємством, установою чи організацією виконання мобілізаційного завдання (державного замовлення), або ж через його скасування;

завершення підприємством, установою чи організацією виробництва товарів, виконання робіт і послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи й організації статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації;

звільнення військовозобов’язаного громадянина з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації, які його бронювали.

Раніше ми писали, чи можна в Україні забронювати військовозобовʼязаного після вручення повістки.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ТЦК боротимуться зі зловживанням бронювання від мобілізації.

Також ми розповідали, хто з українських громадян ризикує втратити відстрочку від мобілізації.