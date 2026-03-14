В Украине планируют ввести новые правила мобилизации

Военнообязанный разговаривает с работниками ТЦК. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Процесс военнообязанных в Украине планируют изменить. В частности, речь идет о запрете работникам ТЦК и СП насильно задерживать граждан. Впрочем, даже в случае принятия новых норм некоторые правила останутся неизменными.

Что планируют изменить

Если законопроект, который зарегистрировали в Верховной Раде, примут, работники ТЦК и СП не смогут применять физическую силу к военнообязанным и другим гражданским. В случае выявления нарушений представители военкомата будут объяснять человеку, какова цель мобилизации, какие правила должны соблюдать военнообязанные и какая ответственность предусматривается за нарушение этих правил.

Другие правила:

повестку будут вручать гражданам лично не позднее чем за три дня до даты, когда те должны прийти в ТЦК и СП;

отказ от повестки — нарушение законодательства;

если военнообязанный без уважительных частей не прибыл в ТЦК и СП после получения повестки или отказался от получения этого документа вообще, в течение 14 дней с даты неявки в военкомат должны вынести постановление об административном нарушении;

в течение семи дней со дня вынесения постановления в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов вносят данные о привлечении нарушителя к административной ответственности. После этого ТЦК и СП обращается в полицию, чтобы правоохранители задержали фигуранта и доставили в военкомат.

Что не изменится

Нардеп Сергей Гривко в комментарии ТСН.ua сообщил, что имел переписку с Генштабом. Сообщения о применении работниками ТЦК физической силы были единичными, но в обществе подобные инциденты быстро обобщаются — этим пользуются россияне.

"Я предложил проводить предварительную разъяснительную работу для того, чтобы объяснить человеку права и обязанности, дать возможность три дня собраться, подумать", — отметил нардеп.

По его словам, в течение этого периода продолжительностью в три дня человек сможет выбрать для себя профессию в системе рекрутинга. Например, тот, кто разбирается в механике, понадобится в танковых войсках.

Отменять оповещения в виде рейдов не планируют, но такие мероприятия будут разъяснительного характера.

"На фоне всех информационных войн понятно, что многие люди волнуются, но государство защищать надо и одновременно надо более по-человечески подходить к этому вопросу", — подчеркнул Гривко.

Также он добавил, что задерживать граждан военнослужащие ТЦК и СП могут, если те применяют силу против участников группы оповещения.

Ранее стало известно, что военные в возрасте от 18 до 25 лет после года службы по контракту смогут получить отсрочку. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

