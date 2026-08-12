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Главная Мобилизация Не только мобилизация: что ждет отчисленных курсантов без присяги

Не только мобилизация: что ждет отчисленных курсантов без присяги

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 20:00
Мобилизация вместо отчисления: что нужно знать абитуриентам-курсантам
Курсант. Фото: Сухопутные войска ВСУ, коллаж Новини.LIVE

Подписание контракта с высшим военным учебным заведением лишает 17-летних юношей права просто передумать и вернуться к гражданской жизни. Даже один день пребывания в статусе курсанта означает, что в случае отчисления из-за нежелания учиться парень подлежит немедленной мобилизации, избежать которой можно только при наличии серьезных проблем со здоровьем, подтвержденных военно-врачебной комиссией.

Такое разъяснение дал юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Что будет с курсантом в случае досрочного отчисления из военного учебного заведения

Поступление в высшее военное учебное заведение и подписание контракта влечет за собой серьезные юридические последствия, даже если абитуриенту всего 17 лет и он еще не успел принести присягу.

Намерение досрочно покинуть институт из-за изменения планов или недисциплинированности автоматически запускает механизм призыва. В соответствии с частью 11 статьи 25 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», отчисленных курсантов мужского пола направляют непосредственно в воинские части для прохождения службы во время мобилизации. Правоведы отмечают, что в условиях военного положения продолжительность фактического обучения не играет никакой роли, поэтому последствия наступают независимо от того, проучился юноша четыре года или всего один день.

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Помимо перспективы оказаться в армии, бывший курсант столкнётся с финансовыми санкциями. Часть 10 статьи 25 упомянутого закона обязывает лиц, расторгающих контракт по собственному желанию или из-за неуспеваемости, полностью компенсировать Министерству обороны Украины расходы, связанные с их содержанием в учебном заведении. Если молодой человек откажется возвращать средства добровольно, государство будет взыскивать этот долг в судебном порядке.

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Может ли бывший курсант избежать мобилизации

Избежать отправки в воинскую часть после отчисления можно только при наличии веских законных причин. Юристы отмечают, что такие причины исчерпывающе прописаны в пункте 3 части 5 статьи 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе». Наиболее реальным способом остается получение заключения военно-медицинской комиссии о полной негодности к военной службе или о временной негодности с назначением повторного осмотра через срок от 6 до 12 месяцев.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, родители-одиночки, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей и имеют официально оформленную отсрочку от мобилизации, наделены законным правом выезжать за пределы Украины. Юристы разъяснили, могут ли они выезжать самостоятельно, не беря с собой детей.

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Наряду с этим, военнообязанные граждане с подтвержденной третьей группой инвалидности автоматически защищены от призыва и полностью освобождаются от необходимости проходить медицинские осмотры ВЛК. Несмотря на это, правоведы настоятельно рекомендуют своевременно оформить отсрочку, а не рассчитывать на сам факт проблем со здоровьем, тем более что действующие правила позволяют сделать это дистанционно.

закон мобилизация курсанты
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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