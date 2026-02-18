Льготы для контрактников - список льгот для военных до 25 лет

Видео
Контракт 18-24 — льготы для молодых военных

Контракт 18-24 — льготы для молодых военных

Дата публикации 18 февраля 2026 12:20
Украинский военнослужащий. Фото: Минобороны

Согласно программе "Контракт 18-24" военнослужащие, подписавшие контракт на военную службу до достижения 25-летнего возраста, имеют право на целый ряд льгот и выплат. В Министерстве обороны объяснили, какие именно льготы будут обеспечены таким контрактникам во время и даже после службы.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировали на портале 18-24.army.gov.ua.

Военная служба по "Контракту 18-24"

В Украине с весны 2025 года стартовал проект "Контракт 18-24".

Согласно этому проекту, в Вооруженные силы Украины могут присоединиться на улучшенных контрактных условиях граждане, которые еще не достигли мобилизационного возраста — то есть в возрасте 18-24 лет.

В Министерстве обороны Украины объяснили, на какие льготы — кроме специальной выплаты в размере один миллион гривен — могут рассчитывать граждане, подписавшие "Контракт 18-24".

Льготы и ипотека для контрактников

Прежде всего, это условия военной службы. В частности, речь идет о том, что такой контрактник имеет право выбирать воинскую часть и военную специальность для себя.

Также по "Контракту 18-24" выплачивается компенсация за аренду жилья в течение всего срока службы.

Военнослужащий-контрактник по этому соглашению имеет право на бесплатный проезд и коммунальные льготы.

А после окончания контракта бывший уже участник проекта "Контракт 18-24" будет иметь право на получение ипотечного кредита под 0,0% годовых (программа "еОселя").

Напомним, мы ранее писали о том, как осуществляется выплата одного миллиона гривен по условиям программы "Контракт 18-24".

Добавим, мы сообщали о том, как проходят подготовку военнослужащие, которые подписали соглашение по программе "Контракт 18-24".

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
