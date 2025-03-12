Контракт с ВСУ для 18-24-летних — как проходит подготовка новобранцев к войне

Обучение на кафедре военной подготовки. Фото: АрміяInform

В Украине сейчас действует новая инициатива "Контракт 18-24", по которой юноши в возрасте от 18 до 24 лет могут добровольно подписать контракт с Вооруженными Силами на один год. После того, как добровольцы были приняты в армию, они сразу начинают проходить обучение, которое начинается с базовой общевойсковой подготовки.

Как проходит обучение молодых новобранцев и сколько оно длится перед отправкой на фронт, рассказал начальник Центра комплектования и рекрутинга морской пехоты Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины Виктор Самохин в интервью спикеру Минобороны Дмитрию Лазуткину.

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Так, по словам Виктора Самохина, по программе базовая общевойсковая подготовка стандартная и длится 45 суток. К этой программе также добавлены элементы подготовки морского пехотинца.

Он пояснил, что самый существенный элемент, который отличает морскую пехоту от всех других видов и родов войск, — полоса препятствий морского пехотинца. Эта полоса длиной 10 км и имеет определенный перечень препятствий, как физических, так и психологических.

После базовой общевойсковой подготовки, начинается профессиональная, которая зависит от того, какую специальность выбрал новобранец. Далее контрактники возвращаются в бригаду для адаптации.

"Они выезжают в район ведения боевых действий. И уже там составляется график и соответствующие распорядительные документы, регламентирующие порядок прохождения этой адаптации. Это 14 суток, которые под руководством и командиров подразделений, и инструкторов опытных, которые есть в каждой бригаде отделения инструкторов", — пояснил начальник Центра комплектования и рекрутинга морской пехоты.

Военный подчеркнул, в этом случае новобранцы находятся не на позициях, но в зоне боевых действий. На расстоянии достаточном для того, чтобы избежать попадания под обстрелы врага.

На этом этапе молодые морпехи уже осваивают тактику подразделения на конкретной местности, учатся элементам, которые применяет подразделение на соответствующей местности, изучают особенности использования вооружения, которое есть в их вооруженном подразделении, а также адаптируются к работе с личным составом и командиром.

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