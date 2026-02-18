Пільги для контрактників - список пільг для військових до 25 років

Український військовослужбовець. Фото: Міноборони

Згідно із програмою "Контракт 18-24" військовослужбовці, які підписали контракт на військову службу до досягнення 25-річного віку, мають право на цілу низку пільг та виплат. У Міністерстві оборони пояснили, які саме пільги будуть забезпечені таким контрактникам під час і навіть після служби.

Військова служба за "Контрактом 18-24"

В Україні з весни 2025 року стартував проєкт "Контракт 18-24".

Згідно із цим проєктом, до Збройних сил України можуть долучитися на покращених контрактних умовах громадяни, які ще не досягли мобілізаційного віку — тобто у віці 18-24 років.

У Міністерстві оборони України пояснили, на які пільги — крім спеціальної виплати розміром один мільйон гривень — можуть розраховувати громадянин, що підписали "Контракт 18-24".

Пільги та іпотека для контрактників

Перш за все, це умови військової служби. Зокрема, йдеться про те, що такий контрактник матиме право обирати військову частину та військову спеціальність для себе.

Також за "Контрактом 18-24" виплачується компенсація за оренду житла протягом усього строку служби.

Військовослужбовець-контрактник за цією угодою має право на безкоштовний проїзд та комунальні пільги.

А після закінчення контракту колишній вже учасник проєкту "Контракт 18-24" матиме право на отримання іпотечного кредиту під 0,0% річних (програма "єОселя").

