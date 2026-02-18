Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Контракт 18-24 — пільги для молодих військових

Контракт 18-24 — пільги для молодих військових

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 12:20
Пільги для контрактників - список пільг для військових до 25 років
Український військовослужбовець. Фото: Міноборони

Згідно із програмою "Контракт 18-24" військовослужбовці, які підписали контракт на військову службу до досягнення 25-річного віку, мають право на цілу низку пільг та виплат. У Міністерстві оборони пояснили, які саме пільги будуть забезпечені таким контрактникам під час і навіть після служби.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформували на порталі 18-24.army.gov.ua.

Реклама
Читайте також:

Військова служба за "Контрактом 18-24"

В Україні з весни 2025 року стартував проєкт "Контракт 18-24".

Згідно із цим проєктом, до Збройних сил України можуть долучитися на покращених контрактних умовах громадяни, які ще не досягли мобілізаційного віку — тобто у віці 18-24 років.

У Міністерстві оборони України пояснили, на які пільги — крім спеціальної виплати розміром один мільйон гривень — можуть розраховувати громадянин, що підписали "Контракт 18-24".

Пільги та іпотека для контрактників

Перш за все, це умови військової служби. Зокрема, йдеться про те, що такий контрактник матиме право обирати військову частину та військову спеціальність для себе.

Також за "Контрактом 18-24" виплачується компенсація за оренду житла протягом усього строку служби.

Військовослужбовець-контрактник за цією угодою має право на безкоштовний проїзд та комунальні пільги.

А після закінчення контракту колишній вже учасник проєкту "Контракт 18-24" матиме право на отримання іпотечного кредиту під 0,0% річних (програма "єОселя").

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як здійснюється виплата одного мільйона гривень за умовами програми "Контракт 18-24".

Додамо, ми повідомляли про те, як проходять підготовку військовослужбовці, які підписали угоду за програмою "Контракт 18-24".

пільги єОселя контракт військовослужбовці військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації