ВВК на Контракт 18-24 - в чем особенности медосмотра

ВВК и отбор на проект "Контракт 18-24". Фото: dialog.ua, 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Для того, чтобы стать участником программы "Контракт 18-24", призывники должны пройти военно-врачебную комиссию. Процесс ВВК для этой категории граждан несколько упрощен, в частности, справки выдают совершенно бесплатно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировали на портале 18-24.army.gov.ua.

Как попасть в программу "Контракт 18-24"

Призывники, то есть граждане в возрасте до 25 лет, могут присоединиться к защите Родины по программе "Контракт 18-24". Для этого им нужно подписать срочный контракт на военную службу на улучшенных условиях.

Попасть в список участников программы непросто. Для этого нужно пройти целый ряд проверок и отборов. Это, в частности, и военно-врачебная комиссия, которая определяет физическое состояние и пригодность гражданина к военной службе.

ВЛК для участников программы происходит после отбора в воинской части, которая готова взять молодого военного. "В случае принятия положительного решения по вашей кандидатуре воинская часть проводит соответствующий профессионально-психологический отбор и направляет вас на прохождение ВВК", — говорится в пояснении Минобороны.

ВВК для "Контракта 18-24"

Процесс военно-врачебной комиссии для потенциальных участников программы "Контракт 18-24" имеет ряд особенностей. Это касается, в частности, времени и очереди прохождения ВВК.

"Кандидатам на подписание такого вида контракта предоставляется внеочередное право прохождения медосмотра в годовом для РТЦК и военно-врачебных комиссий, а также в медицинских учреждениях, работающих по программе государственных гарантий. При этом кандидат может самостоятельно выбрать место и дату прохождения медосмотра", — отметили в Министерстве обороны.

Кроме того, значительно упрощается процесс получения справок, необходимых для адекватного заключения военно-врачебной комиссии. "Все необходимые справки в коммунальных и государственных медучреждениях выдаются бесплатно", - подчеркнули в военном ведомстве.

