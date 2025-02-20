Мобилизация в Украине 2025 — что грозит мужчинам за отказ от медосмотра в ТЦК

Военнообязанный мужчина проходит медкомиссию. Фото: mil.in.ua

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации все военнообязанные мужчины должны обязательно проходить военно-врачебную комиссию раз в год для определения степени пригодности к военной службе. Без заключения ВВК лицо не могут призвать в ряды ВСУ.

Как могут наказать военнообязанного мужчину за отказ проходить медицинский осмотр в ТЦК и СП, пишет "Факти ICTV".

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Напомним, что порядок прохождения ВВК утверждает приказ №402 Минобороны Украины, а именно Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, которое является подразделением документа.

Может ли военнообязанный отказаться от ВВК

В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", каждый гражданин, который подлежит мобилизации, обязан пройти ВВК. Отказаться от процедуры на законных основаниях невозможно.

Поэтому, отказ или неявка на ВВК может трактоваться как уклонение от выполнения воинского долга. Такое лицо могут привлечь к ответственности.

Военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Скриншот с видео на Youtube

Какое наказание грозит за отказ от ВВК

Отказ от прохождения медицинской комиссии квалифицируется как административное правонарушение, которое наказывается штрафом. ТЦК и СП имеют право принимать решение о наложении административного взыскания.

Размеры штрафов определяются соответствующими статьями Кодекса Украины об административных правонарушениях (ст. 210, 210-1, 211 КУоАП). Сейчас сумма может составлять от 17 до 25,5 тыс. грн.

Однако, если лицо даже после уплаты штрафа продолжает уклоняться от ВВК, к нему могут быть применены более строгие меры, в частности уголовная ответственность.

Итак, прохождение ВВК является неотъемлемой частью процесса мобилизации. А уклонение от этой обязанности может иметь серьезные последствия.

Ранее мы сообщали, сколько времени дают военнообязанным мужчинам для прохождения военно-врачебной комиссии.

Напомним, мы рассказывали, что делать военнообязанным, если ТЦК не выдал заключение военно-врачебной комиссии.

Также мы информировали, должны ли ограниченно пригодные проходить ВВК без вызова ТЦК.