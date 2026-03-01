ВЛК для молодих військових - особливості медогляду програми Контракт 18-24

ВЛК і відбір на проєкт "Контракт 18-24". Фото: dialog.ua, 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE

Молоді громадяни України, які планують потрапити до лав Збройних сил України за програмою "Контракт 18-24", мають бути готовими до серйозного відбору і перевірки. Хоча процес військово-лікарської комісії дещо спрощений саме для учасників цієї програми.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформували на порталі 18-24.army.gov.ua.

"Контракт 18-24" та як туди потрапити

Призовники, тобто громадяни віком до 25 років, можуть долучитися до захисту Батьківщини за програмою "Контракт 18-24". Для цього їм потрібно підписати строковий контракт на військову службу на покращених умовах.

Потрапити до списку учасників програми непросто. Для цього потрібно пройти цілу низку перевірок і відборів. Це, зокрема, і військово-лікарська комісія, яка визначає фізичний стан і придатність громадянина до військової служби.

ВЛК для учасників програми відбувається після відбору у військовій частині, яка готова взяти молодого військового. "У разі прийняття позитивного рішення по вашій кандидатурі військова частина проводить відповідний професійно‑психологічний відбір і направляє вас на проходження ВЛК", — йдеться у поясненні Міноборони.

ВЛК для молодих військових

Процес військово-лікарської комісії для потенційних учасників програми "Контракт 18-24" має ряд особливостей. Це стосується, зокрема, часу і черги проходження ВЛК.

"Кандидатам на підписання такого виду контракту надається позачергове право проходження медогляду в річному для РТЦК і військово‑лікарських комісій, а також в медичних закладах, що працюють за програмою державних гарантій. При цьому кандидат може самостійно обрати місце і дату проходження медогляду", — наголосили у Міністерстві оборони.

Крім того, значно спрощується процес отримання довідок, потрібних для адекватного висновку військово-лікарської комісії. "Усі необхідні довідки в комунальних та державних медзакладах видаються безоплатно", — підкреслили у військовому відомстві.

