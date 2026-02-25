Видео
Главная Мобилизация Контракт 18-24 — варианты для участия в программе

Контракт 18-24 — варианты для участия в программе

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 12:20
Три пути к подписанию Контракта 18-24
Варианты поручения к программе "Контракт 18-24". Фото: Минобороны, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Молодые граждане могут поступить на службу в Вооруженных силах Украины на условиях контракта по программе "Контракт 18-24". В Минобороны объяснили, какие варианты подачи заявки существуют на этот момент.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировали на портале 18-24.army.gov.ua.

Читайте также:

"Контракт 18-24" для ВСУ

В Украине мобилизация военнообязанного населения начинается в 25-летнем возрасте.

С 2025 года заработала программа для привлечения в ВСУ граждан младше этого возраста, которые не подпадают под мобилизацию.

Согласно программе "Контракт 18-24", такие военнослужащие приобщаются к украинской армии исключительно на контрактных условиях.

В Министерстве обороны Украины объяснили, как гражданин соответствующего возраста может стать участником этой программы.

Для этого надо подать заявку. Существуют сразу три разных варианта подачи заявки, отметили в военном ведомстве.

Как подать заявку в программе "Контракт 18-24"

Первый вариант — это подать заявку на официальном сайте программы.

Кроме того, существует возможность оформить заявку в приложении "Резерв+", которое сейчас является фактически электронным военно-учетным документом гражданина Украины на воинском учете.

Третий вариант — это рекрутинговые подразделения подразделений Вооруженных сил Украины.

В заявке нужно указать основные паспортные данные - ФИО, дата рождения, - номер мобильного телефона и выбранную гражданином воинскую часть.

Напомним, мы ранее писали о том, куда зачисляют граждан, подписавших "Контракт 18-24" на службу в Вооруженных силах Украины.

Теоретически такой военнослужащий может попасть в любое подразделение, даже тыловое.

Добавим, мы сообщали о том, каков список медицинских льгот, предоставляемых по программе "Контракт 18-24" молодым военнослужащим.

В этот список включается, например, бесплатное лечение и протезирование зубов.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
