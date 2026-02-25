Три пути к подписанию Контракта 18-24

Контракт 18-24 — варианты для участия в программе
Молодые граждане могут поступить на службу в Вооруженных силах Украины на условиях контракта по программе "Контракт 18-24". В Минобороны объяснили, какие варианты подачи заявки существуют на этот момент.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировали на портале 18-24.army.gov.ua.
"Контракт 18-24" для ВСУ
В Украине мобилизация военнообязанного населения начинается в 25-летнем возрасте.
С 2025 года заработала программа для привлечения в ВСУ граждан младше этого возраста, которые не подпадают под мобилизацию.
Согласно программе "Контракт 18-24", такие военнослужащие приобщаются к украинской армии исключительно на контрактных условиях.
В Министерстве обороны Украины объяснили, как гражданин соответствующего возраста может стать участником этой программы.
Для этого надо подать заявку. Существуют сразу три разных варианта подачи заявки, отметили в военном ведомстве.
Как подать заявку в программе "Контракт 18-24"
Первый вариант — это подать заявку на официальном сайте программы.
Кроме того, существует возможность оформить заявку в приложении "Резерв+", которое сейчас является фактически электронным военно-учетным документом гражданина Украины на воинском учете.
Третий вариант — это рекрутинговые подразделения подразделений Вооруженных сил Украины.
В заявке нужно указать основные паспортные данные - ФИО, дата рождения, - номер мобильного телефона и выбранную гражданином воинскую часть.
куда зачисляют граждан, подписавших "Контракт 18-24" на службу в Вооруженных силах Украины.
Теоретически такой военнослужащий может попасть в любое подразделение, даже тыловое.
каков список медицинских льгот, предоставляемых по программе "Контракт 18-24" молодым военнослужащим.
В этот список включается, например, бесплатное лечение и протезирование зубов.
