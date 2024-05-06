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Рекрутинг в ВСУ — какие преимущества у вступления в армию на добровольной основе

6 мая 2024 19:58
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Бригадир София
редактор
Рекрутинг в ВСУ — какие преимущества у вступления в армию на добровольной основе
Рекрутинговый центр. Фото: Минобороны
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Граждане Украины могут присоединиться к армии не только через Территориальные центры комплектования, но также через интернет и в рекрутинговых центрах. Кроме того, процесс рекрутинга предлагает некоторые преимущества.

Об этом сообщило издание РБК-Украина в понедельник, 6 мая.

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Различия между ТЦК и рекрутингом

Прошлой осенью Министерство обороны Украины приступило к рекрутинговому проекту для Вооруженных сил Украины. Сначала украинцы получили возможность записаться в армию через специализированные сайты. Впоследствии в разных городах страны были открыты рекрутинговые центры, куда можно обратиться лично.

Этот проект был создан для предоставления украинцам возможности самостоятельно выбирать подразделение, вид войск и должность для мобилизации. Главное преимущество и отличие рекрутинга состоит в том, что, в отличие от ТЦК, где выбор ограничен после получения повестки, рекрутинг позволяет военнообязанным самостоятельно решать, где и на какой должности служить.

"Наша задача — сделать все возможное, чтобы человек, который идет служить на конкретную должность в конкретную воинскую часть, действительно туда попал. Собственно для этого существует эта инициатива ", — отметил координатор рекрутинга в украинскую армию Алексей Бежевец.

Как мобилизоваться через рекрутинг

Украинцы могут мобилизоваться через рекрутинг двумя путями: онлайн или через рекрутинговые центры.

Минобороны сотрудничает с онлайн-платформами для поиска работы, такими как LobbyX, work.ua, robota.ua, olx и Единый портал вакансий Государственной службы занятости, где можно подать заявку на службу в армии. Для онлайн-мобилизации достаточно посетить один из этих сайтов, выбрать желаемый вид войск и специальность, после чего система покажет доступные вакансии. Затем можно отправить свое резюме на выбранную позицию и ждать ответа.

Альтернативный вариант — посетить рекрутинговый центр, где рекрутеры предоставляют информацию о вакансиях, консультируют и проводят профориентационные тесты. Они также помогают в течение всего процесса назначения на должность.

Важно, что рекрутинговые центры не связаны с ТЦК и там работают гражданские лица, поэтому посетители, приходящие по информации или ищущие место в армии, не получают повесток.

Напомним, в Минобороны рассказали, сколько рекрутинговых центров будут действовать в Украине в начале лета.

Ранее в Украине появился еще один центр рекрутинга в ВСУ. Его открыли в Закарпатской области.

Минобороны
ВСУ
Украина
военные
мобилизация
ТЦК и СП
Рекрутинг

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