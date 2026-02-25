Контракти для молодих військових - як підписати Контракт 18-24

Варіанти доручення до програми "Контракт 18-24". Фото: Міноборони, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Громадяни, які не досягли 25-річного віку, можуть долучитися до лав Збройних сил України на умовах покращеного контракту. Програма "Контракт 18-24" передбачає три шляхи подачі заявки на військову службу.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформували на порталі 18-24.army.gov.ua.

Реклама

Читайте також:

Молоді військовослужбовці в ЗСУ

В Україні мобілізація військовозобов’язаного населення починається в 25-річному віці.

З 2025 року запрацювала програма для залучення до ЗСУ громадян, молодших цього віку, які не підпадають під мобілізацію.

Згідно із програмою "Контракт 18-24", такі військовослужбовці долучаються до української армії винятково на контрактних умовах.

У Міністерстві оборони України пояснили, як громадянин відповідного віку може стати учасником цієї програми.

Для цього треба подати заявку. Існують відразу три різні варіанти подачі заявки, наголосили у військовому відомстві.

Варіанти долучення до програми "Контракт 18-24"

Перший варіант — це подати заявку на офіційному сайті програми.

Крім того, існує можливість оформити заявку у застосунку "Резерв+", який зараз є фактично електронним військово-обліковим документом громадянина України на військовому обліку.

Третій варіант — це рекрутингові підрозділи підрозділів Збройних сил України.

У заявці потрібно вказати основні паспортні дані — ПІБ, дата народження, — номер мобільного телефону та обрану громадянином військову частину.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у які саме військові частини може потрапити громадянин, який підписав "Контракт 18-24" на військову службу в ЗСУ.

Причому це може бути не тільки бойова бригада, а і, наприклад, підрозділ Сил підтримки.

Додамо, ми повідомляли про те, які медичні послуги гарантує учасникам програми "Контракт 18-24" Українська держава.

Це можуть бути різноманітні обстеження та лікування, зокрема, стоматологічне.