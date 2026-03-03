Выплата за Контракт 18-24 - можно ли вычитать алименты с бонуса 1 млн гривен

Военнослужащие и дети. Фото: "Радио Трек", 92 ОМБр. Коллаж: Новини.LIVE

Граждане во время службы в составе Вооруженных сил Украины не освобождаются от содержания своих детей, которые не достигли 18-летия. Юристы объяснили, вычитаются ли деньги на алименты из бонуса по "Контракту 18-24".

Военный и несовершеннолетний ребенок

Родители, которые не проживают вместе со своими несовершеннолетними детьми, обязаны платить алименты на их содержание. Это касается, в частности, и военнослужащих, проходящих службу в ВСУ.

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу по программе "Контракт 18-24". Мужчина поинтересовался, могут ли вычислить алименты с бонуса размером один миллион гривен, который предоставляется молодым военнослужащим.

Адвокат Андрей Карпенко, комментируя эту ситуацию, заверил, что избежать вычета средств не получится. "Алименты с этой выплаты взимаются", — подчеркнул Карпенко.

Бонус за "Контракт 18-24" — могут ли вычитать алименты

Другой адвокат, Юрий Айвазян, также подтвердил возможность вычета алиментов с этой выплаты. Эта часть денежного обеспечения не является ограниченной для такой финансовой операции.

"Алименты удерживаются из всех видов денежного обеспечения военнослужащего. В частности, с должностного оклада, оклада по воинскому званию, ежемесячных надбавок, доплат, вознаграждений, а также с дополнительного вознаграждения", — подчеркнул Айвазян.

Таким образом, молодой военнослужащий, который имеет несовершеннолетнего ребенка и не проживает с ним, обязан его содержать в формате алиментов. И выплата по программе "Контракт 18-24" подпадает под начисление алиментов.

Алименты не удерживаются из сумм выходного пособия и субсидий. Кроме того, вычитание денег на алименты не касается компенсации за неполученное вещевое имущество.

После загибели военнослужащего его долг за неуплаченные алименты не передается никакому иному лицу. Это запрещено законом.