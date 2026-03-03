Выплата за Контракт 18-24 - можно ли вычитать алименты с бонуса 1 млн гривен

Алименты выплат — могут ли вычитать с Контракта 18-24
Граждане во время службы в составе Вооруженных сил Украины не освобождаются от содержания своих детей, которые не достигли 18-летия. Юристы объяснили, вычитаются ли деньги на алименты из бонуса по "Контракту 18-24".
Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".
Военный и несовершеннолетний ребенок
Родители, которые не проживают вместе со своими несовершеннолетними детьми, обязаны платить алименты на их содержание. Это касается, в частности, и военнослужащих, проходящих службу в ВСУ.
К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу по программе "Контракт 18-24". Мужчина поинтересовался, могут ли вычислить алименты с бонуса размером один миллион гривен, который предоставляется молодым военнослужащим.
Адвокат Андрей Карпенко, комментируя эту ситуацию, заверил, что избежать вычета средств не получится. "Алименты с этой выплаты взимаются", — подчеркнул Карпенко.
Бонус за "Контракт 18-24" — могут ли вычитать алименты
Другой адвокат, Юрий Айвазян, также подтвердил возможность вычета алиментов с этой выплаты. Эта часть денежного обеспечения не является ограниченной для такой финансовой операции.
"Алименты удерживаются из всех видов денежного обеспечения военнослужащего. В частности, с должностного оклада, оклада по воинскому званию, ежемесячных надбавок, доплат, вознаграждений, а также с дополнительного вознаграждения", — подчеркнул Айвазян.
Таким образом, молодой военнослужащий, который имеет несовершеннолетнего ребенка и не проживает с ним, обязан его содержать в формате алиментов. И выплата по программе "Контракт 18-24" подпадает под начисление алиментов.
Напомним, мы ранее писали о том, какие именно выплаты в ВСУ считаются защищенными от выплаты алиментов.
Алименты не удерживаются из сумм выходного пособия и субсидий. Кроме того, вычитание денег на алименты не касается компенсации за неполученное вещевое имущество.
Добавим, мы сообщали о том, кому переходит долг за алименты после гибели военнослужащего ВСУ.
После загибели военнослужащего его долг за неуплаченные алименты не передается никакому иному лицу. Это запрещено законом.
Читайте Новини.LIVE!