Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Алименты выплат — могут ли вычитать с Контракта 18-24

Алименты выплат — могут ли вычитать с Контракта 18-24

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 07:48
Выплата за Контракт 18-24 - можно ли вычитать алименты с бонуса 1 млн гривен
Военнослужащие и дети. Фото: "Радио Трек", 92 ОМБр. Коллаж: Новини.LIVE

Граждане во время службы в составе Вооруженных сил Украины не освобождаются от содержания своих детей, которые не достигли 18-летия. Юристы объяснили, вычитаются ли деньги на алименты из бонуса по "Контракту 18-24".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Военный и несовершеннолетний ребенок

Родители, которые не проживают вместе со своими несовершеннолетними детьми, обязаны платить алименты на их содержание. Это касается, в частности, и военнослужащих, проходящих службу в ВСУ.

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу по программе "Контракт 18-24". Мужчина поинтересовался, могут ли вычислить алименты с бонуса размером один миллион гривен, который предоставляется молодым военнослужащим.

Адвокат Андрей Карпенко, комментируя эту ситуацию, заверил, что избежать вычета средств не получится. "Алименты с этой выплаты взимаются", — подчеркнул Карпенко.

Бонус за "Контракт 18-24" — могут ли вычитать алименты 

Другой адвокат, Юрий Айвазян, также подтвердил возможность вычета алиментов с этой выплаты. Эта часть денежного обеспечения не является ограниченной для такой финансовой операции.

"Алименты удерживаются из всех видов денежного обеспечения военнослужащего. В частности, с должностного оклада, оклада по воинскому званию, ежемесячных надбавок, доплат, вознаграждений, а также с дополнительного вознаграждения", — подчеркнул Айвазян.

Таким образом, молодой военнослужащий, который имеет несовершеннолетнего ребенка и не проживает с ним, обязан его содержать в формате алиментов. И выплата по программе "Контракт 18-24" подпадает под начисление алиментов.

Напомним, мы ранее писали о том, какие именно выплаты в ВСУ считаются защищенными от выплаты алиментов.

Алименты не удерживаются из сумм выходного пособия и субсидий. Кроме того, вычитание денег на алименты не касается компенсации за неполученное вещевое имущество.

Добавим, мы сообщали о том, кому переходит долг за алименты после гибели военнослужащего ВСУ.

После загибели военнослужащего его долг за неуплаченные алименты не передается никакому иному лицу. Это запрещено законом.

ВСУ дети алименты родители военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации