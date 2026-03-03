Аліменти з військового - чи вираховують аліменти з бонусу програми Контракт 18-24

Військовослужбовці і діти. Фото: "Радіо Трек", 92 ОМБр. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовці Збройних сил України не звільняються від утримання своїх неповнолітніх дітей. Аліменти можуть вираховуватися із різноманітних бонусів.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Утримання військовим неповнолітньої дитини

Батьки, які не проживають разом із своїми неповнолітніми дітьми, мають обов’язок сплачувати аліменти на їхнє утримання. Це стосується, зокрема, і військовослужбовців, які проходять службу у ЗСУ.

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу за програмою "Контракт 18-24". Чоловік поцікавився, чи можуть вирахувати аліменти з бонусу розміром один мільйон гривень, який надається молодим військовослужбовцям.

Адвокат Андрій Карпенко, коментуючи цю ситуацію, запевнив, що уникнути вирахування коштів не вийде. "Аліменти з цієї виплати стягуються", — наголосив Карпенко.

Аліменти з бонусу для молодого військового

Інший адвокат, Юрій Айвазян, також підтвердив можливість вирахування аліментів з цієї виплати. Ця частина грошового забезпечення не є обмеженою для такої фінансової операції.

"Аліменти утримуються з усіх видів грошового забезпечення військовослужбовця. Зокрема, з посадового окладу, окладу за військовим званням, щомісячних надбавок, доплат, винагород, а також з додаткової винагороди", — підкреслив Айвазян.

Таким чином, молодий військовослужбовець, який має неповнолітню дитину і не проживає з нею, зобов’язаний її утримувати у форматі аліментів. І виплата за програмою "Контракт 18-24" підпадає під нарахування аліментів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, з яких саме виплат не вираховуються аліменти військового.

Утримання аліментів не здійснюється з сум вихідної допомоги, польового забезпечення та субсидій. Також це не стосується вартості грошової компенсації за неотримане речове майно.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити з боргом за аліменти після загибелі військовослужбовця.

Громадянин навіть під час проходження військової служби повинен сплачувати аліменти. Але якщо військовий гине, то його борг за несплачені аліменти не може бути виконаний будь-якою іншою особою.