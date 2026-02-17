Видео
Україна
Главная Мобилизация Контракт 18-24 — как осуществляется выплата миллиона

Контракт 18-24 — как осуществляется выплата миллиона

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 12:20
Выплата за контракт 18-24 - формат выплаты миллиона
Украинский контрактник. Фото: 18-24.army.gov.ua

Граждане, не достигшие 25-летнего возраста, не подпадают под мобилизацию, но могут подписать контракт на службу в Вооруженных силах Украины по программе "Контракт 18-24". В Минобороны объяснили, как именно начисляют для этой категории граждан специальную выплату в размере одного миллиона гривен.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале army.gov.ua.

Читайте также:

Контракт для призывников и специальная выплата

В Украине в 2025 году запустили проект "Контракт 18-24".

Согласно этому проекту, к военной службе могут присоединиться призывники, то есть граждане в возрасте до 25 лет.

Для этой категории граждан предусмотрена специальная выплата в размере одного миллиона гривен.

Выплата миллиона по "Контракту 18-24"

В Министерстве обороны Украины объяснили, как именно начисляется эта выплата для призывников, которые приняли участие в программе "Контракт 18-24".

200 тысяч гривен такой военнослужащий имеет право получить сразу после подписания контракта на военную службу.

Остаток в размере 800 тысяч гривен выплачивается уже во время действия контракта, двумя частями.

Напомним, мы ранее писали о том, как проходят подготовку к службе в боевых бригадах граждане, подписавшие соглашение на военную службу по проекту "Контракт 18-24".

Добавим, мы сообщали о том, кто не сможет получить выплату по программе "Контракт 18-24".

выплаты ВСУ контракт военнослужащие призывник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
