Контрактная служба - могут ли контрактника перевести на передовую

Контракт по месту жительства — переведут ли на фронт
Военнослужащий, который проходит службу по контракту по месту жительства, может быть переведен на другое место службы. Это возможно даже тогда, когда гражданин, как и его семья, является внутренне перемещенным лицом.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Важным является состояние здоровья
К юристам обратился гражданин, который является внутренне перемещенным лицом и проходит службу в рядах ВСУ, подписав контракт.
"Жена и дети имеют статус ВПЛ и проживают со мной. Имеют ли право меня перевести в другое подразделение или передовую? " — поинтересовался мужчина.
Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, объяснил, что перевод контрактника на фронт возможен, и объяснил, когда именно.
"В общем да, вас могут перевести на фронт, если позволяет состояние Вашего здоровья, то есть, Вы пригодны к прохождению военной службы на соответствующем уровне", — подчеркнул Айвазян.
Семейные обстоятельства — не аргумент
Другой адвокат, Вячеслав Кирда, объяснил, почему такой перевод возможен, а факт статуса ВПЛ у родственников не влияет на возможность блокирования перевода.
"Эти семейные обстоятельства не смогут Вас спасти от перевода в другое место прохождения военной службы, если будет соответствующий приказ командования", — отметил Кирда.
Поэтому даже статус контрактника не означает, что военнослужащего не могут перевести на другое место службы, в том числе и в зону боевых действий.
