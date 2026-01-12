Видео
Україна
Главная Мобилизация Контракт по месту жительства — переведут ли на фронт

Контракт по месту жительства — переведут ли на фронт

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 20:00
Контрактная служба - могут ли контрактника перевести на передовую
Военнослужащий ВСУ. Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

Военнослужащий, который проходит службу по контракту по месту жительства, может быть переведен на другое место службы. Это возможно даже тогда, когда гражданин, как и его семья, является внутренне перемещенным лицом.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Важным является состояние здоровья

К юристам обратился гражданин, который является внутренне перемещенным лицом и проходит службу в рядах ВСУ, подписав контракт.

"Жена и дети имеют статус ВПЛ и проживают со мной. Имеют ли право меня перевести в другое подразделение или передовую? " — поинтересовался мужчина.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, объяснил, что перевод контрактника на фронт возможен, и объяснил, когда именно.

"В общем да, вас могут перевести на фронт, если позволяет состояние Вашего здоровья, то есть, Вы пригодны к прохождению военной службы на соответствующем уровне", — подчеркнул Айвазян.

Семейные обстоятельства — не аргумент

Другой адвокат, Вячеслав Кирда, объяснил, почему такой перевод возможен, а факт статуса ВПЛ у родственников не влияет на возможность блокирования перевода.

"Эти семейные обстоятельства не смогут Вас спасти от перевода в другое место прохождения военной службы, если будет соответствующий приказ командования", — отметил Кирда.

Поэтому даже статус контрактника не означает, что военнослужащего не могут перевести на другое место службы, в том числе и в зону боевых действий.

Напомним, мы ранее писали о том, кого из украинцев могут после повестки сразу отправлять на фронт.

Добавим, мы сообщали о том, кого вообще не могут мобилизовать в ВСУ.

ВСУ ВПЛ контракт военнослужащие военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
