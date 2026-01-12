Контрактна служба - чи можуть контрактника перевести на передову

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

Військовослужбовець, який проходить службу за контрактом за місцем проживання, може бути переведений на інше місце служби. Це можливо навіть тоді, коли громадянин, як і його родина, є внутрішньо переміщеною особою.

Важливим є стан здоров’я

До юристів звернувся громадянин, який є внутрішньо переміщеною особою і проходить службу у лавах ЗСУ, підписавши контракт.

"Дружина та діти мають статус ВПО та проживають зі мною. Чи мають права мене перевести до іншого підрозділу або передову?" — поцікавився чоловік.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, пояснив, що переведення контрактника на фронт можливе, і пояснив, коли саме.

"Загалом так, вас можуть перевести на фронт, якщо дозволяє стан Вашого здоров'я, тобто, Ви є придатним до проходження військової служби на відповідному рівні", — підкреслив Айвазян.

Сімейні обставини — не аргумент

Інший адвокат, В’ячеслав Кирда, пояснив, чому таке переведення можливе, а факт статусу ВПО у родичів не впливає на можливість блокування переведення.

"Ці сімейні обставини не зможуть Вас врятувати від переведення до іншого місця проходження військової служби, якщо буде відповідний наказ командування", — зазначив Кирда.

Тож навіть статус контрактника не означає, що військовослужбовця не можуть перевести на інше місце служби, зокрема, і в зону бойових дій.

