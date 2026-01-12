Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Контракт за місцем проживання — чи переведуть на фронт

Контракт за місцем проживання — чи переведуть на фронт

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 20:00
Контрактна служба - чи можуть контрактника перевести на передову
Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

Військовослужбовець, який проходить службу за контрактом за місцем проживання, може бути переведений на інше місце служби. Це можливо навіть тоді, коли громадянин, як і його родина, є внутрішньо переміщеною особою.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Важливим є стан здоров’я

До юристів звернувся громадянин, який є внутрішньо переміщеною особою і проходить службу у лавах ЗСУ, підписавши контракт.

"Дружина та діти мають статус ВПО та проживають зі мною. Чи мають права мене перевести до іншого підрозділу або передову?" — поцікавився чоловік.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, пояснив, що переведення контрактника на фронт можливе, і пояснив, коли саме.

"Загалом так, вас можуть перевести на фронт, якщо дозволяє стан Вашого здоров'я, тобто, Ви є придатним до проходження військової служби на відповідному рівні", — підкреслив Айвазян.

Сімейні обставини — не аргумент

Інший адвокат, В’ячеслав Кирда, пояснив, чому таке переведення можливе, а факт статусу ВПО у родичів не впливає на можливість блокування переведення.

"Ці сімейні обставини не зможуть Вас врятувати від переведення до іншого місця проходження військової служби, якщо буде відповідний наказ командування", — зазначив Кирда.

Тож навіть статус контрактника не означає, що військовослужбовця не можуть перевести на інше місце служби, зокрема, і в зону бойових дій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого із українців можуть після повістки одразу відправляти на фронт.

Додамо, ми повідомляли про те, кого взагалі не можуть мобілізувати до ЗСУ.

ЗСУ ВПО контракт військовослужбовці військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації