Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Контракт после 60 лет: без каких согласований не удастся получить офицерское звание

Контракт после 60 лет: без каких согласований не удастся получить офицерское звание

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 12:20
Контракт после 60 лет: без каких согласований не удастся получить офицерское звание
Пожилые военнослужащие ВСУ. Фото: 24-я ОМБр. Коллаж: Новини.LIVE

Граждане Украины в возрасте старше 60 лет могут подписать контракт на военную службу. При наличии офицерских званий, полученных в других силовых структурах, они могут подтвердить эти звания в армии. Для этого необходимо пройти переаттестацию.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

Служба в ВСУ после 60 лет

Военная служба в Украине заканчивается после достижения гражданином 60-летнего возраста. Это касается как мобилизованных военнослужащих, так и контрактников.

После того как военному исполнилось 60 лет, он имеет право уволиться из армии. Но при желании такой гражданин может продолжить службу в ВСУ.

Однако для граждан в возрасте 60+ существует единственный вариант военной службы. Это новый, специальный контракт для такой категории.

Читайте также:

Конвертация милицейского звания в воинское

К юристам обратился гражданин, планирующий подписать контракт 60+. При этом, как отметил мужчина, он служил в системе Министерства внутренних дел и имеет звание майора.

Гражданин поинтересовался, как ему можно подтвердить свое звание майора в условиях подписания контракта в возрасте старше 60 лет. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что этот процесс определен в законодательстве.

Юрист Сергей Богун подчеркнул: "Переатестация специального звания майора милиции в военное звание "майор" вполне возможна на основании пункта 72 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ. Эта процедура происходит одновременно с приемом на службу по контракту и назначением на офицерскую должность, которую вам предложила воинская часть. Приказ о присвоении воинского звания в порядке переаттестации издается соответствующим высшим командованием, которому подчинена эта часть". Юрист добавил: "Практическое выполнение этой процедуры достаточно сложно из-за двойного согласования, как самого факта службы свыше предельного возраста, так и процесса переаттестации звания".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, каковы условия контракта для добровольцев в возрасте 60+ лет.

Мужчины в возрасте от 60 лет могут служить, заключив годовой контракт. Такая инициатива носит исключительно добровольный характер. Воспользоваться ею могут те, кого ВВК признала годными к службе по состоянию здоровья.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, можно ли досрочно расторгнуть контракт 60+.

В Украине недавно разрешили служить в ВСУ украинцам, которым уже за 60 лет. При этом у граждан возникает вопрос, возможно ли досрочно расторгнуть контракт.

контракт офицерское звание военная служба
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации