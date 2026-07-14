Контракт после 60 лет: без каких согласований не удастся получить офицерское звание

Пожилые военнослужащие ВСУ. Фото: 24-я ОМБр. Коллаж: Новини.LIVE

Граждане Украины в возрасте старше 60 лет могут подписать контракт на военную службу. При наличии офицерских званий, полученных в других силовых структурах, они могут подтвердить эти звания в армии. Для этого необходимо пройти переаттестацию.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

Служба в ВСУ после 60 лет

Военная служба в Украине заканчивается после достижения гражданином 60-летнего возраста. Это касается как мобилизованных военнослужащих, так и контрактников.

После того как военному исполнилось 60 лет, он имеет право уволиться из армии. Но при желании такой гражданин может продолжить службу в ВСУ.

Однако для граждан в возрасте 60+ существует единственный вариант военной службы. Это новый, специальный контракт для такой категории.

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Конвертация милицейского звания в воинское

К юристам обратился гражданин, планирующий подписать контракт 60+. При этом, как отметил мужчина, он служил в системе Министерства внутренних дел и имеет звание майора.

Гражданин поинтересовался, как ему можно подтвердить свое звание майора в условиях подписания контракта в возрасте старше 60 лет. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что этот процесс определен в законодательстве.

Юрист Сергей Богун подчеркнул: "Переатестация специального звания майора милиции в военное звание "майор" вполне возможна на основании пункта 72 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ. Эта процедура происходит одновременно с приемом на службу по контракту и назначением на офицерскую должность, которую вам предложила воинская часть. Приказ о присвоении воинского звания в порядке переаттестации издается соответствующим высшим командованием, которому подчинена эта часть". Юрист добавил: "Практическое выполнение этой процедуры достаточно сложно из-за двойного согласования, как самого факта службы свыше предельного возраста, так и процесса переаттестации звания".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, каковы условия контракта для добровольцев в возрасте 60+ лет.

Мужчины в возрасте от 60 лет могут служить, заключив годовой контракт. Такая инициатива носит исключительно добровольный характер. Воспользоваться ею могут те, кого ВВК признала годными к службе по состоянию здоровья.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, можно ли досрочно расторгнуть контракт 60+.

В Украине недавно разрешили служить в ВСУ украинцам, которым уже за 60 лет. При этом у граждан возникает вопрос, возможно ли досрочно расторгнуть контракт.