Контракт після 60 років: без яких погоджень не вдасться отримати офіцерське звання

Вікові військовослужбовці ЗСУ. Фото: 24 ОМБр. Колаж: Новини.LIVE

Громадяни України, які є старшими 60 років, можуть підписати контракт на військову службу. За наявності офіцерських звань, зароблених в інших силових структурах, вони можуть підтвердити ці звання в армії. Для цього потрібно пройти переатестацію.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Служба у ЗСУ після 60-річчя

Військова служба в Україні закінчується після досягнення громадянином 60-річного віку. Це стосується як мобілізованих військовослужбовців, так і контрактників.

Після того, як військовому виповнилося 60 років, він має право звільнитися з армії. Але за бажання такий громадянин може продовжити службу в ЗСУ.

Та для громадян віком 60+ існує один-єдиний варіант військової служби. Це новий, спеціальний контракт для такої категорії.

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Конвертація міліцейського звання у військове

До юристів звернувся громадянин, який планує підписати контракт 60+. При цьому, зазначив чоловік, він служив у системі Міністерства внутрішніх справ і має звання майора.

Громадянин поцікавився, як йому можна підтвердити своє майорське звання в умовах підписання контракту у віці понад 60 років. Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що цей процес визначений у законодавстві.

Юрист Сергій Богун підкреслив: "Переатестація спеціального звання майора міліції у військове звання "майор" є абсолютно можливою на підставі пункту 72 Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ. Ця процедура відбувається одночасно із прийняттям на службу за контрактом та призначенням на офіцерську посаду, яку вам запропонувала військова частина. Наказ про присвоєння військового звання в порядку переатестації видається відповідним вищим командуванням, якому підпорядкована ця частина". Юрист додав: "Практичне виконання цієї процедури є досить складним через подвійне узгодження, як самого факту служби понад граничний вік, так і процесу переатестації звання".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, яким є умови контракту для добровольців віком 60+ років.

Чоловіки віком від 60 років можуть служити, уклавши річний контракт. Така ініціатива виключно добровільна. Скористатися нею можуть ті, кого ВЛК визнала придатним для служби за станом здоров'я.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна достроково розірвати контракт 60+.

В Україні нещодавно дозволили служити в ЗСУ українцям, яким уже понад 60 років. Водночас у громадян виникає питання, чи можливо достроково розірвати контракт.