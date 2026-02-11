Отсрочка после службы по контракту 18-24 — сколько времени Рада дала на отдых

Заседание парламента. Фото: пресс-служба Рады

Верховная Рада приняла в повторном втором чтении и в целом законопроект № 13574 о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации некоторым категориям граждан. "За" проголосовали 243 нардепа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание парламента в среду, 11 февраля.

Результаты голосования по фракциям. Фото: скриншот

Кто может получить год отсрочки

Документ вводит годовую отсрочку для военнослужащих по "контракту 18-24", которые отслужили год. Это касается военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет, которые уже уволены со службы.

Отметим, что во время первого рассмотрения во втором чтении в этом законопроекте предусматривалась отмена отсрочки для студентов, которым исполнилось 25 лет. Однако во время повторного рассмотрения эту норму сняли.

