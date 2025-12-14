Можно ли сняться с воинского учета - что говорят юристы

Военнообязанный в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: НГУ/Facebook

В Украине продолжается мобилизация и военное положение, а это значит, что мужчины продолжают получать повестки. В то же время у некоторых граждан возникает вопрос, могут ли человека исключить с воинского учета.

Ответы на это дали юристы объединения "Бачинский и партнеры".

Могут ли исключить человека с воинского учета

Существуют ситуации, при которых гражданина могут снять с воинского учета. Специалисты разъяснили, что в соответствии с частью шестой статьи 37 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" законом определен исчерпывающий перечень оснований для такого исключения.

Речь идет о лицах, которые умерли или в установленном законом порядке признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими, о гражданах, утративших гражданство Украины, а также о тех, кого военно-врачебная комиссия признала непригодными к прохождению службы. Кроме того, исключению с воинского учета подлежат лица, достигшие предельного возраста пребывания на учете - 60 лет.

"Если гражданин исключен с воинского учета в соответствии с последними двумя пунктами, военно-учетный документ у него не изымается. Туда вносятся данные об исключении с воинского учета", — говорится в сообщении.

При этом до достижения 60-летнего возраста такие граждане обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителей ТЦК или сотрудников полиции.

Эксперты также обратили внимание, что для оформления исключения с воинского учета необходимо лично обратиться в территориальный центр комплектования, указать законное основание и подать все подтверждающие документы.

Напомним, на днях Кабмин принял постановление об автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов.

Также мы писали, что теперь военно-учетные документы формируются исключительно в электронном виде.