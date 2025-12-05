Полковник Манько заявил, что мобилизованных в ВСУ хватает, но есть большая проблема с СОЧ

Полковник ВСУ Валентин Манько. Фото: Офис президента

Мобилизация в Украине дает достаточное количество людей, однако фронт все равно испытывает дефицит. Причина не в работе ТЦК, а в дисциплине. Значительная часть военных самовольно оставляет части (СОЧ) или отказывается выполнять боевые задачи.

Такое мнение высказал командующий Штурмовых войск, полковник Валентин Манько в интервью изданию "Українська правда".

Реклама

Читайте также:

Сколько мобилизуют ежемесячно

По словам полковника, если бы государство ежемесячно мобилизовало 70 тысяч человек вместо нынешних 30 тысяч, все бригады были бы заполнены под завязку. Но даже эти цифры не решают ситуацию, пока бойцы оставляют позиции.

Манько объяснил, почему одни подразделения получают пополнение, а другие — нет. Создать идеальный механизм распределения сейчас невозможно. Командование вынуждено выбирать и полковник привел пример.

"Что нам сейчас важнее: не потерять какое-то маленькое село или удержать Покровск? Конечно, на Покровск отправят больше людей и боеприпасов. Там потребность насущная", — подчеркнул военный.

Есть ли выход?

Военные не исключают, что эффективный алгоритм распределения новобранцев таки разработают. Система может заработать лучше. Однако Валентин Манько реалист. Он подытожил: никакая математика не поможет, пока не удастся уменьшить количество беглецов и "отказников" в войсках. Без решения проблемы СОЧ любые планы останутся на бумаге.

Ранее заместитель командира 3-го армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин заявил, что Силы обороны должны заботиться не только о мобилизации, но и об эффективном использовании людей. Важно и эффективно использовать личный состав по всей линии фронта.

Также читайте, что делать исключенным из воинского учета из-за болезни, если они хотят выехать за границу.