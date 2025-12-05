Полковник Манько заявив, що мобілізованих в ЗСУ вистачає, але є велика проблема із СЗЧ

Полковник ЗСУ Валентин Манько. Фото: Офіс президента

Мобілізація в Україні дає достатню кількість людей, проте фронт все одно відчуває дефіцит. Причина не в роботі ТЦК, а в дисципліні. Значна частина військових самовільно залишає частини (СЗЧ) або відмовляється виконувати бойові завдання.

Таку думку висловив командувач Штурмових військ, полковник Валентин Манько в інтерв'ю виданню "Українська правда".

За словами полковника, якби держава щомісяця мобілізовувала 70 тисяч людей замість нинішніх 30 тисяч, усі бригади були б заповнені під зав'язку. Але навіть ці цифри не вирішують ситуацію, доки бійці залишають позиції.

Манько пояснив, чому одні підрозділи отримують поповнення, а інші — ні. Створити ідеальний механізм розподілу зараз неможливо. Командування змушене обирати й полковник навів приклад.

"Що нам зараз важливіше: не втратити якесь маленьке село чи утримати Покровськ? Звісно, на Покровськ відправлять більше людей і боєприпасів. Там потреба нагальна", — підкреслив військовий.

Чи є вихід?

Військові не виключають, що ефективний алгоритм розподілу новобранців таки розроблять. Система може запрацювати краще. Проте Валентин Манько реаліст. Він підсумував: жодна математика не допоможе, поки не вдасться зменшити кількість втікачів та "відмовників" у військах. Без розв'язання проблеми СЗЧ будь-які плани залишаться на папері.

Раніше заступник командира 3-го армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін заявив, що Сили оборони мають дбати не лише про мобілізацію, а й про ефективне використання людей. Важливо й ефективно використовувати особовий склад по всій лінії фронту.

