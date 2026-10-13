Оборонным и энергетическим предприятиям могут сократить бронирование: подробности от Железняка

Депутат Ярослав Железняк в парламенте. Фото: пресс-служба Рады

Правительство может изменить правила резервирования работников предприятий жизненно важных отраслей, в частности оборонной промышленности и энергетики. Согласно проекту решения, который пока не является окончательным, предприятиям могут сократить разрешенный процент забронированных работников. Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк считает, что такие изменения могут негативно повлиять на работу стратегически важных отраслей.

Об этом Железняк заявил в эфире программы Ранок.LIVE.

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Правительство может сократить бронирование работников оборонных и энергетических предприятий

По словам нардепа, в проекте решения предлагается отменить возможность стопроцентного резервирования работников оборонных предприятий. Для энергетических и коммунальных предприятий, в частности тех, которые обеспечивают водоснабжение, долю резервируемого персонала могут ограничить на уровне 60–70%.

Железняк подчеркнул, что документ пока находится на стадии проекта, поэтому предложенные нормы еще могут измениться. В то же время он раскритиковал саму идею сокращения призыва, учитывая необходимость для страны поддерживать работу оборонного производства и восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

"Я считаю, что из всех вариантов, как еще больше навредить бизнесу, правительство вместе с президентом выбрало один из самых действенных. Это — очередное изменение правил бронирования", — заявил депутат.

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Политик пояснил, что сокращение количества забронированных специалистов может затруднить ремонт энергетических объектов, которые регулярно подвергаются российским атакам. По его словам, ремонтные бригады работают в опасных условиях, ведь поврежденные объекты могут вновь оказаться под ударом.

Отдельно Железняк подчеркнул важность оборонной промышленности. По его мнению, отзыв работников с таких предприятий может снизить эффективность производства, в частности военных технологий, необходимых украинским защитникам.

"Оборонный комплекс — это приоритет номер один", — подчеркнул народный депутат.

Он добавил, что сокращение количества забронированных работников может напрямую сказаться на способности предприятий выполнять свои задачи.

Как писали Новини.LIVE, категории работодателей, которые могут бронировать военнообязанных работников от мобилизации, определяет украинское законодательство. К ним относятся органы государственной власти и местного самоуправления, исполнители мобилизационных задач, поставщики товаров и услуг для Сил обороны, а также критически важные предприятия. В то же время физические лица-предприниматели не имеют права бронировать своих наемных работников.

Также Новини.LIVE сообщали, что Минагрополитики утвердило обновленные критерии для определения критически важных предприятий в аграрной, лесной, рыбной и ряде смежных отраслей. В частности, для аграрных компаний предусмотрены требования относительно годового дохода от 20 млн грн или обработки не менее 200 гектаров угодий, а для хозяйств с многолетними насаждениями земельный порог составляет 50 гектаров.