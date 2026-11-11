Депутаты Верховной Рады Украины. Фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде не обсуждают вопрос о снижении мобилизационного возраста до 18 лет и не готовят соответствующие законодательные изменения. В настоящее время в Украине подлежат мобилизации военнообязанные в возрасте от 25 лет.

Об этом заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Борзова в эфире День.LIVE.

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Планируют ли снижать мобилизационный возраст в Украине

Борзова подчеркнула, что категорически выступает против инициатив о мобилизации с 18 лет. По ее словам, в парламенте нет ни одного зарегистрированного законопроекта или предложений о соответствующих изменениях в законодательстве.

Депутат также заверила, что в Верховной Раде не ведут таких разговоров и не готовят скрытых решений по этому вопросу.

"Мы не говорим с вами о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. И я могу сказать вам откровенно, что в парламенте таких разговоров нет, и мы не примем это решение", — заявила Борзова.

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Почему Борзова против мобилизации с 18 лет

Народный депутат объяснила свою позицию тем, что в 18 лет молодые люди только заканчивают школу, поступают в колледжи и университеты и определяются с будущей профессией.

"Сегодня нужно создать все условия, чтобы наши дети, молодые люди учились, получали образование в Украине, чтобы нашли первую работу, смогли воспользоваться кредитом, купить квартиру, создать семью, родить детей. Желательно троих детей. Желательно троих детей", — добавила депутат.

Борзова также отметила, что украинские школьники последние пять лет учились в условиях полномасштабной войны. Она выразила надежду на справедливый мир и подчеркнула, что молодые люди должны остаться в Украине, чтобы принять участие в её восстановлении и реконструкции.

Ранее Новини.LIVE объясняли, как мобилизованному военнослужащему, окончившему военную кафедру и имеющему высшее образование, получить начальное офицерское звание. Для этого воинская часть должна подготовить необходимые документы и подать их на рассмотрение высшего командования.

Также Новини.LIVE рассказывали, как развод может повлиять на право мужчины на отсрочку от мобилизации. В частности, после расторжения брака он может лишиться оснований для отсрочки, связанных с инвалидностью супруги, необходимостью постоянного ухода за ней или прохождением ею военной службы при наличии общего несовершеннолетнего ребенка.