Мать может выбрать одного из сыновей для ухода и отсрочки: как оформить

Сотрудники ТЦК с документами. Фото: "Суспільне Миколаїв"

Гражданин имеет право оформить отсрочку от мобилизации для ухода за матерью-инвалидом. Если у такой гражданки два сына, она может выбрать, кто из сыновей будет осуществлять уход и получит отсрочку. Но это возможно только при одном конкретном условии.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация военнообязанных и отсрочки

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Мобилизация, напомним, была объявлена 24 февраля 2022 года после введения военного положения.

Мобилизации подлежат все военнообязанные граждане Украины. Обязательной мобилизация является только для мужчин, женщины, состоящие на учете, могут вступить в ВСУ на добровольной основе.

Вместе с тем, часть военнообязанных может получить законное основание для освобождения от мобилизации. Это возможно, если у гражданина есть основание для оформления отсрочки от призыва.

Читайте также:

Лицо, за которым осуществляется уход, имеет право выбирать

К юристам обратился гражданин, планирующий оформить отсрочку. Причиной является уход за матерью, у которой установлена инвалидность второй группы.

Мужчина добавил, что у матери есть еще один сын, и поинтересовался, кто из них может претендовать на отсрочку. Юристы объяснили, что в такой ситуации главную роль играет статус обоих братьев, который они имеют на воинском учете.

Так, отсрочку можно получить только в том случае, если оба сына этой гражданки являются военнообязанными. Тогда, подчеркнул адвокат Станислав Гиммельфарб, мать сможет выбрать одного из двух братьев в качестве лица, которое будет осуществлять за ней постоянный уход.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, может ли гражданин, оформивший отсрочку для ухода за близким родственником, официально работать.

Если военнообязанный гражданин оформил отсрочку от мобилизации для ухода за родителями, он имеет право официально устроиться на работу. На отсрочку этот шаг не повлияет, но повлияет на социальную выплату.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как правильно оформить отсрочку по уходу за пожилыми родственниками.

На фоне обновленных правил мобилизации всё больше военнообязанных пытаются выяснить, могут ли они получить отсрочку на основании ухода за пожилыми родственниками. В 2026 году это основание остается актуальным, но его применение сопряжено со строгими требованиями и подтверждениями, которые далеко не всегда очевидны для заявителей.