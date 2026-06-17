Мати може обрати одного з синів для догляду і відстрочки: як оформити

Працівники ТЦК з документами. Фото: "Суспільне Миколаїв"

Громадянин має право оформити відстрочку від мобілізації для догляду за матір’ю з інвалідністю. Якщо у такої громадянки два сини, вона може обрати, хто із синів буде здійснювати догляд і отримає відстрочку. Але це можливо лише за однієї конкретної умови.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація військовозобов’язаних і відстрочки

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Мобілізація, нагадаємо, була оголошена 24 лютого 2022 року після запровадження воєнного стану.

Мобілізації підлягають усі військовозобов’язані громадяни України. Обов’язковою мобілізація є лише для чоловіків, жінки, які перебувають на обліку, можуть долучитися до ЗСУ на добровільній основі.

Разом з тим, частина військовозобов’язаних може отримати законну підставу на уникнення мобілізації. Це можливо, коли громадянин має причину на оформлення відстрочки від призову.

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Особа, над якою здійснюють догляд, має право обирати

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку. Причиною є догляд за матір’ю, у якої встановлено інвалідність другої групи.

Чоловік додав, що у матері є ще один син, і поцікавився, хто з них може претендувати на відстрочку. Юристи пояснили, що у такій ситуації головну роль відіграє статус обох братів, який вони мають на військовому обліку.

Так, відстрочку можна отримати лише у ситуації, коли обидва сини цієї громадянки є військовозобов’язаними. Тоді, підкреслив адвокат Станіслав Гіммельфарб, мати зможе обрати одного із двох братів як особу, що здійснюватиме за нею постійний догляд.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи може громадянин, який оформив відстрочку для догляду за близьким родичем, офіційно працювати.

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації для догляду за батьками, він має право офіційно влаштуватися на роботу. На відстрочку цей крок не вплине, але вплине на соціальну виплату.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як правильно оформити відстрочку по догляду за літніми родичами.

На тлі оновлених правил мобілізації дедалі більше військовозобов’язаних намагаються з’ясувати, чи можуть вони отримати відстрочку на підставі догляду за літніми родичами. У 2026 році ця підстава залишається актуальною, але її застосування має суворі вимоги та підтвердження, які далеко не завжди очевидні для заявників.