Исключенные с воинского учета – выезд за границу исключенного из учета – когда исключенного из учета не выпустят за границу

Украинский пограничник на пункте контроля. Фото: "Цензор.нет"

Исключенные с воинского учета граждане имеют право на выезд за границу. Но если у такого лица нет военно-учетного документа, с пересечением государственной границы могут возникнуть проблемы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Выезд за пределы Украины

Граждане, исключенные с воинского учета, теряют статус военнообязанного — и по отношению к ним не применяются ограничения, связанные с военным положением и общей мобилизацией.

Скажем, они имеют право уезжать за границу. Но в одном случае выезд за пределы Украины таким гражданам все же может быть запрещен.

Когда исключенных с воинского учета не выпустят за границу

Так, отвечая на вопрос о том, может ли исключенный с воинского учета гражданин, не имеющий военно-учетного документа, выехать за пределы Украины, Юрий Айвазян отметил: "Вас, скорее всего, не выпустят за границу со справкой выданной вместо военного билета".

Юрист подчеркнул, что в такой ситуации можно попытаться оформить электронный военно-учетный документ через государственный портал "Дія".

"Пограничники обязательно будут проверять наличие данных относительно Вашего исключения в Едином реестре, хотя Вы и не должны находиться в последнем, поскольку не военнообязанным", — подчеркнул Айвазян.