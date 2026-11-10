Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Вооружённых сил Украины. Фото: Ирина Рыбакова/Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Вооружённых сил Украины

В Украине Министерство обороны внесло важные изменения в военное делопроизводство. Обновлен алгоритм исключения из списков погибших защитников после плена или пропажи без вести. Кроме того, приказ регулирует статус мобилизованных при их переводе в другое подразделение и упрощает учет после СЗЧ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

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Дата исключения из списков и новые правила для семей погибших

Министерство обороны Украины обновило Инструкцию по организации учета личного состава. Соответствующий приказ № 357 был принят 5 октября 2026 года, а его нормы вступили в силу 30 октября.

Одним из важнейших нововведений стало урегулирование даты исключения из списков личного состава военнослужащих, которые ранее считались пропавшими без вести или находились в вражеском плену или в заложниках, а впоследствии их гибель была официально подтверждена. Отныне основанием для такого шага остается свидетельство о смерти, однако ключевой датой будет считаться день официальной регистрации факта смерти, то есть день составления соответствующей актовой записи.

Ранее военнослужащего исключали из подразделения на следующий день после даты, указанной в медицинском свидетельстве. Поскольку между фактической гибелью и официальным подтверждением могло пройти значительное время, это создавало юридические проблемы и неточности.

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Можно ли пересмотреть старые приказы

Стоит отметить, что новые правила не имеют обратной силы. Ранее изданные приказы автоматически пересматриваться не будут. Если родственники не согласны с датой исключения своего близкого из списков, которая была установлена до 30 октября 2026 года, они имеют право обжаловать это решение в судебном порядке.

Оформление после добровольного возвращения из СЗЧ

Минобороны также существенно сократило перечень данных, которые необходимо указывать в приказах в отношении военнослужащих, самостоятельно вернувшихся в войска после самовольного оставления части.

До сих пор кадровики должны были указывать полное название должности, подробную подчинённость, точное наименование воинской части и органа управления. Кроме того, указывались образование, основания для назначения и уровень должности.

По новым правилам этот процесс стал значительно быстрее. В тексте приказа теперь будет фигурировать только условное наименование подразделения. В качестве примера приводится формулировка: «солдат Сидоренко И.И., военнослужащий в/ч А0000».

При этом полное название будет сохраняться исключительно в части, в которую назначается данное лицо. В примечаниях оставили минимум информации. Там будет указан только год рождения и РНОКПП (идентификационный код) бойца.

Ответственность при переводе в другое подразделение

Еще одно изменение касается мобилизованных, которых переводят в новые воинские части в составе команд пополнения, когда за ними приезжает представитель этой части. Теперь боец официально становится на учет в новой части ровно в тот день, когда старший принимающей команды ставит свою подпись под актом приема. До момента физического прибытия в расположение такой военнослужащий будет числиться как временно отсутствующий.

До принятия этого приказа во время перемещения боец юридически оставался на учете по предыдущему месту службы. Новая норма чётко разграничивает зоны ответственности. Если во время перевода военнослужащий получит травму, с ним произойдёт другая ситуация или же он решит самовольно покинуть службу, оформлением всех документов будет заниматься уже та воинская часть, в которую он направлялся.

Цифровизация учета призывников и иностранцев

Помимо прочего, министерство прописало четкие алгоритмы учета граждан, прибывших в ТЦК и СП и подлежащих мобилизации, а также иностранцев и лиц без гражданства, проходящих отбор на военную службу по контракту в качестве кандидатов. Оформление таких лиц может происходить как в ТЦК и СП, так и в рекрутинговых центрах с последующим направлением в Центр рекрутинга иностранцев.

Вся информация об этих лицах теперь будет вестись в специальном электронном журнале. Нормативный акт детализирует правила заполнения этого реестра, механизм постановки на учет и порядок зачисления людей на продовольственное обеспечение, которое отныне будет оформляться отдельным приказом по строевой части.

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