Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру Збройних Сил Україн. Фото: Ірина Рибакова/Прес-служба 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру Збройних Сил України

В Україні Міноборони запровадило важливі зміни у військовому діловодстві. Оновлено алгоритм виключення зі списків загиблих захисників після полону чи зникнення безвісти. Крім того, наказ регулює статус мобілізованих під час їхнього переведення до іншого підрозділу та спрощує облік після СЗЧ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

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Дата виключення зі списків та нові правила для родин загиблих

Міністерство оборони України оновило Інструкцію з організації обліку особового складу. Відповідний наказ № 357 було ухвалено 5 жовтня 2026 року, а його норми набули чинності 30 жовтня.

Одним із найважливіших нововведень стало врегулювання дати виключення зі списків особового складу військовослужбовців, які раніше вважалися зниклими безвісти або перебували у ворожому полоні чи в заручниках, а згодом їхню загибель було підтверджено офіційно. Відтепер підставою для такого кроку залишається свідоцтво про смерть, проте ключовою датою вважатиметься день офіційної реєстрації факту смерті, тобто день складання відповідного актового запису.

Раніше військовослужбовця виключали з підрозділу наступного дня після дати, вказаної у медичному свідоцтві. Оскільки між реальною загибеллю та офіційним підтвердженням міг минути значний час, це створювало юридичні проблшемми та неточності.

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Чи можна переглянути старі накази

Варто зазначити, що нові правила не мають зворотної сили. Раніше видані накази автоматично переглядатися не будуть. Якщо родичі не згодні з датою виключення свого близького зі списків, яка була встановлена до 30 жовтня 2026 року, вони мають право оскаржити це рішення в судовому порядку.

Оформлення після добровільного повернення із СЗЧ

Оборонне відомство також суттєво скоротило перелік даних, які необхідно вказувати у наказах щодо військовослужбовців, котрі самостійно повернулися до війська після самовільного залишення частини.

Досі кадровики мусили прописувати повну назву посади, детальну підпорядкованість, точне найменування військової частини та органу управління. Крім того, вказувалася освіта, підстави для призначення та рівень посади.

За новими правилами цей процес став значно швидшим. У тексті наказу тепер фігуруватиме лише умовне найменування підрозділу. Як приклад наводиться формулювання: "солдат Сидоренко І.І., військовослужбовець в/ч А0000".

При цьому повна назва зберігатиметься виключно в частині, до якої особу призначають. У примітках залишили мінімум інформації. Там буде вказаний лише рік народження та РНОКПП (ідентифікаційний код) бійця.

Відповідальність під час переведення до іншого підрозділу

Ще одна зміна стосується мобілізованих, яких переводять до нових військових частин у складі команд поповнення, коли за ними приїздить представник цієї частини. Тепер боєць офіційно стає на облік нової частини рівно в той день, коли старший приймаючої команди ставить свій підпис під актом приймання. До моменту фізичного приїзду в розташування такий військовослужбовець значитиметься як тимчасово відсутній.

До ухвалення цього наказу під час переміщення боєць юридично залишався на обліку попереднього місця служби. Нова норма чітко розмежовує зони відповідальності. Якщо під час трансферу військовослужбовець травмується, з ним трапиться інша ситуація або ж він вирішить самовільно залишити службу, оформленням усіх документів займатиметься вже та військова частина, до якої він прямував.

Цифровізація обліку призовників та іноземців

Крім іншого, міністерство прописало чіткі алгоритми обліку громадян, які прибули до ТЦК та СП і підлягають мобілізації, а також іноземців і осіб без громадянства, що проходять відбір на військову службу за контрактом як кандидати. Оформлення таких людей може відбуватися як у ТЦК та СП, так і в рекрутингових центрах із подальшим направленням до Центру рекрутингу іноземців.

Уся інформація про цих осіб тепер вестиметься у спеціальному електронному журналі. Нормативний акт деталізує правила заповнення цього реєстру, механізм взяття на облік та порядок зарахування людей на продовольче забезпечення, що відтепер оформлюватиметься окремим наказом по стройовій частині.

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